Mogliano, in centinaia al sit-in contro il maxi impianto fotovoltaico

Il maxi impianto fotovoltaico in via Cavalleggeri a Mogliano Veneto ha unito centrodestra e centrosinistra insieme a cittadini e residenti per combattere il progetto di un'opera che rischia di deturpare per sempre l'ingresso nord della città.

Lunedì 8 luglio, alle ore 18, circa 200 persone si sono ritrovate in via Cavalleggeri per manifestare contro l'impianto proposto dalla Sicet di Bolzano che prevede l'installazione di 13.500 moduli fotovoltaici con una potenza superiore ai 7kW su un terreno di quasi nove ettari di area verde. Il sindaco Davide Bortolato ha ricordato che il Comune non è contro il fotovoltaico in generale ma contro l'impianto e il progetto che rischiano di deturpare per sempre il suolo urbano. Il Comune è dunque pronto a fare ricorso al Tar pur di bloccare il progetto. Il primo parere negativo alla realizzazione dell'impianto risale al febbraio 2022, mentre un secondo no era arrivato nel giugno 2022, dopo che la Sicet aveva ripresentato il progetto alla regione. Lo stesso comune di Mogliano aveva avanzato due proposte alternative, due luoghi in cui sarebbe stato possibile realizzare il maxi-impianto: all'ex cava di Bonisiolo, oppure in una zona sotto al cavalcavia che dopo Zerman porta verso la zona industriale SPZ. Lunedì pomeriggio, 8 luglio, la manifestazione ha riunito sia la maggioranza che le opposizioni cittadine.

Giacomo Nilandi, consigliere del centrosinistra e segretario Pd locale, spiega: «C’è bisogno di una nuova classe dirigente che riconosca in modo bipartisan la tutela dell’interesse ambientale e paesaggistico, non come una questione di parte ma come un patrimonio culturale condiviso da cui partire insieme. In questo senso il nostro impegno unitario sarà sempre presente. La diciamo in modo ancora più chiaro: c’è bisogno di prendere le distanze in modo netto da chi come Zaia e Zanonato, nonostante il coro contrario di una comunità, del Comune, della Provincia e della sovrintendenza continuano l’uno a non voler cambiare posizione e l’altro a non prenderne neanche una. Basta. Attendiamo ora fiduciosi la decisione della conferenza dei servizi di oggi, pronti a continuare questa battaglia fino alla fine a fianco della nostra gente e della nostra terra». Giovanni Zorzi e Matteo Favero, rispettivamente segretario provinciale del Partito Democratico Treviso e responsabile Ambiente provinciale, concludono: «Ci sono altre soluzioni anche all'interno dello stesso territorio comunale di Mogliano per l'installazione dei pannelli fotovoltaici della Sicet. Inutile continuare a percorrere una strada, quella dell'impianto tra via Cavalleggeri e via Bianchi, che non trova sostegno da cittadini, associazioni e amministrazione comunale, unita tra maggioranza e opposizione. Fare il bene dell'ambiente non può prescindere dal volere delle comunità. E occorre privilegiare spazi dismessi, tetti e i tanti capannoni spesso abbandonati. Abbiamo così poco suolo libero nella Marca che è bene tenerselo stretto».