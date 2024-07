Mogliano, sit-in contro il maxi impianto fotovoltaico di via Cavalleggeri

È fissato per le ore 18 di lunedì 8 luglio il sit-in di protesta contro il maxi impianto fotovoltaico in via Cavalleggeri a Mogliano Veneto. Tra due giorni associazioni quartiere e comitati cittadini scenderanno di nuovo in strada con il supporto dell'amministrazione comunale per dire no all'opera destinata a deturpare un'area verde agricola di 8,72 ettari alla porta Nord di Mogliano Veneto.

Il Comune ha invitato i cittadini a unirsi alla protesta. La mobilitazione di lunedì sarà il culmine di una serie di iniziative di protesta contro il progetto del mega impianto fotovoltaico proposto dalla società Sicet s.r.l. di Bolzano, che prevede l’installazione di 13.500 moduli fotovoltaici con una potenza superiore ai 7 kW su quasi nove ettari di campagna tra Via Cavalleggeri e la Tangenziale Nord. Il primo parere negativo alla realizzazione dell’impianto era stato espresso già nel febbraio 2022 mentre un secondo no era arrivato nel giugno 2022, dopo che la società Sicet aveva ripresentato il progetto alla Regione del Veneto.