Vandali assaltano un container dello skate park: «Vorremmo capire i motivi»

Raid dei vandali la scorsa settimana allo skate park di Bonisiolo di Mogliano Veneto, chiuso e in attesa di risistemazione. Ignoti si sono introdotti all'interno di un container mettendo a soqquadro e imbrattandone gli interni, anche con svastiche e altri simboli. L'episodio è stato denunciato sui social direttamente dall'associazione Officina 31021.

«Sabato 20 Maggio 2023, dei nostri volontari nel classico giro di controllo in Skatepark (attualmente chiuso in attesa dei fondi per la ristrutturazione delle rampe) hanno scoperto che uno dei container in uso all'associazione è stato vandalizzato e semi distrutto causando diversi danni alle strutture interne e alcuni strumenti rubati e/o distrutti» hanno scritto sulla loro pagina Facebook i volontari dell'associazione Officina 31021 «L’area è stata, inoltre, imbrattata da simboli inaccettabili (svastiche e runa nazista). Purtroppo per l'ennesima volta ci troviamo in questa spiacevole situazione. Non è un atto premeditato, ne siamo sicuri, e anche se fosse non ci interesserebbe. In questo momento vorremmo solo poter parlare con chi ha fatto tutto questo, capirne i motivi (se ce ne sono) e provare a ripartire e ricostruire tutto, magari proprio insieme a queste persone, allargando la nostra casa e sfruttando anche le loro idee. L’obbiettivo della nostra associazione è fungere da catalizzatore di tutto questo disagio giovanile per trasformarlo in energia positiva da mettere a servizio di attività sociali utili alla comunità. Siamo sempre pront? ad accogliere e confrontarci con tutti i ragazzi e le ragazze moglianesi (e non) ritenendo che questa energia sia la migliore risposta a questo disagio».