SuperEnalotto, festa a Mogliano Veneto: centrato un “5” da 22 mila euro

La fortuna bacia Mogliano Veneto: nel concorso del SuperEnalotto di giovedì 11 marzo, infatti, è stato centrato un “5” da 21.945,56. La vincita è stata convalidata presso la cartolibreria di piazza Duca d’Aosta 9 a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 121 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.