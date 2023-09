Riqualificazione urbana e paesaggistica, tre nuove proposte di accordo pubblico-privato

Giovedì 31 agosto, nella II Commissione Consiliare Permanente “Territorio”, sono state illustrate tre proposte di accordo pubblico-privato: iniziative di rilevante interesse pubblico che, dopo opportuna istruttoria e valutazione, saranno portate all’attenzione del Consiglio Comunale del 5 settembre per l’approvazione e la conseguente adozione della Variante urbanistica al Piano degli Interventi.

«Si tratta di tre proposte che andranno sicuramente a valorizzare altrettante aree all’interno del Quartiere CentroNord della nostra Città e che rispettano le scelte urbanistiche strategiche delle nostre Linee di Mandato, così come le priorità, che sono ben individuate nel Documento del Sindaco, propedeutico al Piano degli Interventi, quali: la sostenibilità ambientale, la riqualificazione edilizia, la rigenerazione urbana, la ricomposizione e la tutela paesaggistica, e il recupero innovativo delle aree degradate» spiega il Sindaco Davide Bortolato.

La prima proposta, dall’indubbio valore paesaggistico, prevede la riconversione da industriale a residenziale di un fabbricato dismesso da molti anni: la fabbrica ex Sita viene completamente demolita, per edificare – in quello stesso spazio, una volta bonificato – alcune case a schiera. L’accordo garantisce al Comune un contributo straordinario in opere e terreni del valore di 74.500 euro (cessione di un tratto di sponda del fiume Zero, su cui verrà realizzata una nuova pista ciclo-pedonale).

La seconda proposta riguarda la possibilità per l’Agraria Pistollato di Via Cavalleggeri di effettuare un restyling delle facciate e di ampliare di circa 170 m quadrati la propria attività commerciale in cambio, da una parte, del completamento di un breve tratto di pista ciclo-pedonale sempre lungo l’argine dello Zero, e dall’altra, della manutenzione straordinaria del parco pubblico di Via Fanti d’Italia. Il contributo straordinario in opere per questo secondo accordo vale complessivamente 49.300 euro.

La terza proposta interessa un lotto sito in Via Tavoli, a ridosso dell’incrocio con il Terraglio, dove viene realizzato un parcheggio di oltre 20 posti auto a servizio dei cittadini, a fronte della possibilità per il proprietario di edificare 5 unità abitative in classe A4. Il contributo straordinario in opere e terreni per questo terzo accordo vale complessivamente 90mila euro.

«Sono tre accordi pubblico-privati importanti, che vanno a riqualificare tre siti della Città, nell’ottica di rendere la nostra Mogliano sempre più bella e funzionale. È importante notare che con questi tre accordi andiamo a togliere cemento, tant’è che complessivamente i volumi oggi esistenti, pari a 10.800 metri cubi, verranno ridotti di 3.340 metri cubi.» commenta ancora Bortolato.

Il beneficio pubblico complessivo che viene corrisposto tramite la realizzazione e cessione di opere ammonta a ben 213.800 euro, dando seguito alle Linee programmatiche di governo presentate nel 2019 dall’Amministrazione Bortolato: la valorizzazione degli argini lungo fiumi e canali a favore dell’implementazione di percorsi ciclopedonali, nei primi due casi, e l’aumento del numero di parcheggi, nel terzo.