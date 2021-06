Mogliano, visita del Questore in città: «Giovani e sicurezza le priorità»

Lunedì 28 giugno l'incontro in municipio con il sindaco Bortolato. A tenere banco i controlli sugli appalti e il problema dei furti nelle abitazioni, diminuiti durante il lockdown ma ora di nuovo in aumento

Sicurezza in città, ripresa post Covid, legalità, videosorveglianza, tensione tra i giovani costretti a una vita di rinunce durante i ripetuti lockdown: questi e altri importanti argomenti sono stati al centro dell’incontro tra il sindaco Davide Bortolato e il dottor Vito Montaruli, Questore di Treviso, in visita istituzionale lunedì mattina, 28 giugno, al municipio di Mogliano.

«La visita del Questore mi ha fatto molto piacere - commenta il sindaco Bortolato - È sempre molto presente sul territorio al servizio della cittadinanza per dare più sicurezza e di conseguenza una migliore qualità della vita alle persone. Entrambi siamo entrati in carica nel 2019, lui a marzo, io a giugno e ho avuto modo di conoscerne la professionalità in Prefettura, agli incontri sull’ordine pubblico e sulla sicurezza del territorio». Il Questore e il sindaco hanno trattato anche il tema delle verifiche e dei controlli sugli appalti e il problema dei furti nelle abitazioni, diminuiti durante il lockdown ma in lieve ripresa dopo la fine del coprifuoco. Davide Bortolato e il Questore Vito Montaruli si sono poi confrontati sulla questione del disagio giovanile, della rabbia derivata anche dai mesi di chiusura di qualsiasi attività ludica o sportiva, con un focus sull’importanza dell’educazione civica, non solo nelle scuole. Il Questore ha quindi dato disponibilità, tramite agenti di polizia specializzati, di collaborare nell’ambito del più ampio progetto che il Comune sta portando avanti proprio su questo tema, con delle lezioni nelle scuole del territorio.