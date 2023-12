I palloncini di plastica inquinano, a Mogliano una ordinanza per vietarli

Sono 70 i comuni italiani che anno emanato un'apposita ordinanza per vietare il rilascio deliberato dei palloncini in volo: fra questi c'è Mogliano Veneto, prima amministrazione della provincia di Treviso ad adottarla a firma del primo cittadino, Davide Bortolato.

L'iniziativa parte dall'associazione Plastic Free Onlus, impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica e i suoi effetti sull'ambiente. «I palloncini, anche quelli biodegradabili» spiegano i volontari della onlus ambientalista «arrecano danni alla natura, inquinando, e agli animali che li scambiano per cibo o ne rimangono intrappolati nei fili. Sono al terzo posto tra i rifiuti più pericolosi per foche, tartarughe e uccelli marini e costituiscono l'80 per cento dei rifiuti trovati all'interno dello stomaco delle tartarughe marine analizzate da una ricerca dell'Università di Wales Swansea». In Veneto i comuni ad aver emanato questa ordinanza sono dieci: a Mogliano si affiancano Cittadella e Campo San Martino (Padova); Porto Viro (Rovigo); Arcugnano (Vicenza); Legnago e Vigasio (Verona); Eraclea, Caorle, Jesolo in provincia di Venezia.

«Ringraziamo i tanti Comuni che hanno accolto concretamente il nostro appello» dichiara il fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, Luca De Gaetano «anche i prodotti biodegradabili non spariscono magicamente in natura bensì necessitano di essere smaltiti correttamente in appositi impianti, tant'è che sugli stessi palloncini c'è il simbolo del divieto di rilascio in cielo. Per questo abbiamo presentato a Montecitorio una proposta normativa affinché divenga presto legge a livello nazionale, sostenendola anche con una petizione online».