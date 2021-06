Mogliano, premiati i vincitori del concorso fotografico e di pittura “Il Fiore d’Inverno”

Il Concorso è stato realizzato nell’ambito della “Festa del Radicchio Rosso 2020” organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e Pro-Loco di Mogliano Veneto, inserita nel Circuito “Fiori d’Inverno”, promosso dall’UNPLI e dal Consorzio di Tutela del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco. Sabato 5 Giugno, presso il Centro Sociale di Piazza Donatori di Sangue, l’Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Davide Bortolato, il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura, Turismo e Attività Produttive Giorgio Copparoni e il Presidente della Pro-Loco Renato Bandiziol hanno premiato i partecipanti al Concorso. Ospiti della giornata, il Presidente Consorzio delle Pro-Loco del Centro Marca e in rappresentanza dell’UNPLI Federico Gasparin e il Presidente Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco Andrea Tosatto.

SEZIONE FOTOGRAFIA. La giuria, composta dal Presidente Daniele Fossali, presidente del circolo fotografico “La Filanda Fotoclub” e dai giurati nonché fotografi professionisti Cesare Bison e Graziano Piovesan, dopo un’attenta valutazione generale delle opere, ponendo l’attenzione su creatività, originalità, qualità, tecnica ed emozionalità ha segnalato i primi tre classificati:

- 1° Classificata Monica Mugnato con “Winter Flower”

- 2° Classificata Carlotta Badiello, “Un viaggio paziente”

- 3° Classificato Rocco Chiarolanza, “Cigni di villa Barbarigo”

Menzione speciale della Giuria a Daniela Chinellato per l’insieme delle tre opere “Eravamo il mare”, per l’omogeneità dei tre scatti intesi come microprogetto di pregevole creatività.

SEZIONE PITTURA. Il Presidente di Giuria Laura Bovo, pittrice, socia del Centro Artistico Culturale G.B. Piranesi e il giurato Gianni Favaro, grafico incisore, componente del direttivo Centro Artistico Culturale. G.

B. Piranesi, viste le numerose opere pervenute, tutte di pregevole fattura, hanno segnalato le tre più ammirevoli: una selezione di tecniche diverse, creatività, originalità e qualità.

- 1° Classificata – Gabriella Tesser con “Radicchio Rosso di Treviso”

- 2° Classificata – Rossella Boschiero, “Nel cuore di Mogliano”

- 3° Classificato – Piergiorgio Gasparotto, “Tempo di raccolta”

A conclusione della Premiazione, il Sindaco Davide Bortolato, assieme al presidente della Pro-Loco Renato Bandiziol e alle artiste Gabriella Tesser e Rossella Boschiero, ha donato i due quadri primi classificati al Presidente del Consorzio Tutela radicchio Rosso Treviso e Variegato di Castelfranco Andrea Tosatto e al Presidente del Consorzio delle Pro-Loco del Centro Marca Federico Gasparin, quale testimonianza dell’impegno della città nella promozione del Radicchio Rosso di Treviso, preziosa risorsa ed eccellenza del nostro territorio.

“Con questa bella iniziativa, organizzata dalla nostra Pro-Loco - commenta il Sindaco Davide Bortolato - anche quest’anno abbiamo omaggiato il radicchio di Treviso IGP, prodotto di eccellenza del nostro territorio, nonostante la pandemia ci abbia impedito di organizzare la tradizionale mostra del radicchio rosso. Il radicchio, risultato del grande lavoro dei nostri agricoltori, grazie ai bravi artisti - pittori e fotografi che hanno partecipato al concorso - è diventato una vera e propria opera d’arte”. “Complimenti a tutti gli artisti che hanno partecipato e reso omaggio al radicchio rosso di Treviso IGP, riconosciuto recentemente dalla Commissione Europea come una delle otto eccellenze che caratterizzano l’Italia”, conclude il Presidente della Pro-Loco Mogliano Veneto Renato Bandiziol.