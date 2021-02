Passeggere molestate sessualmente, Mom sospende l'autista indagato

Il presidente di Mom, Giacomo Colladon: «Vogliamo far sapere che Mom non è rimasta ad aspettare, ma ha proceduto già nella maniera più grave consentita dalla legge. Se c'è una "mela marcia" va isolata subito»

In attesa del procedimento penale, Mom ha già preso pesanti provvedimenti nei confronti dell'autista di 58 anni accusato di violenza sessuale su minorenni e per questo arrestato la scorsa settimana dai carabinieri. L'uomo, finito ai domiciliari per le accuse mosse nei suoi confronti da tre studentesse che hanno riferito di essere state palpeggiate a seni e fondoschiena, è stato cautelativamente sospeso dal servizio, con effetto immediato.

«Indipendentemente dai tempi e dall’esito dell’inchiesta, i nostri uffici hanno già provveduto ad avviare il procedimento disciplinare di legge nei confronti del dipendente. Pertanto -annuncia il presidente di Mom, Giacomo Colladon- con effetto immediato e fino alla conclusione del procedimento stesso, il conducente sarà sospeso da ogni servizio. La nostra azienda non può assolutamente permettere che il dipendente continui a lavorare o a recarsi sul posto di lavoro, nemmeno con mansioni alternative».

Il lavoratore aveva richiesto, nei giorni scorsi, un periodo di ferie, non comunicando, tuttavia, al datore di lavoro i motivi reali dell’assenza dovuti al provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti. «Una grave condotta omissiva che già da sola fa venir meno il rapporto fiduciario tra lavoratore e Azienda -aggiunge il Presidente- Come Presidente di MOM che da oltre quarant'anni fa parte di questa realtà, prima ancora che difendere la nostra Azienda che, lo ribadisco in questa vicenda è parte lesa, in questo momento mi preme trasmettere un messaggio forte e netto affinché non sia incrinata la fiducia riposta nella nostra società da tante famiglie che ogni giorno si affidano ai nostri servizi per il trasporto dei propri figli. Dobbiamo garantire serenità all’utenza oltre che ai nostri stessi lavoratori, profondamente turbati dalle notizie apparse sulla stampa. Pertanto, vogliamo far sapere che Mom non è rimasta ad aspettare, ma ha proceduto già nella maniera più grave consentita dalla legge. Se c'è una “mela marcia” va isolata subito».