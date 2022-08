Mom, il caro-energia aumenta i costi di 3 milioni: a Treviso in arrivo 25 bus elettrici

Il caro-energia porterà nel bilancio di Mom ad un aumento dei costi che nel bilancio vede un aumento di circa 3 milioni, stando almeno ad una proiezione fino al 31 dicembre ma le incognite certo non mancano. Un esempio è rappresentato dal trend del costo del metano, passato da 0,32 euro al metro cubo ai 2,08 di oggi. Il presidente di Mom, Giacomo Colladon, ha però rassicurato circa la salute dell'azienda di trasporti: la campagna abbonamenti non prevede nessun tipo di aumento per gli utenti (incentivati anzi con sconti e promozioni per aumentare l'utilizzo del mezzo pubblico e dei dispositivi digitali). Dunque, su decisione dell'ente di Governo presieduto dalla Provincia, non si prevede per ora nessun taglio all'orizzonte (il bilancio a fine 2021 è stato in pareggio) in attesa di capire l'andamento di inflazioni e ristori. Colladon ha assicurato che i lavori per la realizzazione della sede principale di via Castellana (qui si riuniranno deposito, officina e sede direzionale) proseguiranno, così come il progetto per la nuova autostazione all'ex Cuor che è attualmente nelle mani della Giunta di Treviso che dovrà dare le indicazioni su quando e come procedere con i lavori. Proprio per il Comune capoluogo la novità principale è il prossimo arrivo di 25 bus elettrici, grazie ai contributi del Pnrr (due tranche di complessivi oltre 14 milioni), che andranno ad ampliare la flotta green di Mom che oggi conta anche 63 mezzi a metano, destinati a diventare 83. I bus elettrici copriranno la sola zona urbana di Treviso (certamente la linea 1 ma potrebbero essere quattro quelle "elettrificate"): nel deposito di via Castellana sono previsti investimenti di due milioni per i soli dispositivi di ricarica ed infrastrutture.

La prima insidia dei prossimi giorni è rappresentata senza dubbio dall'avvio dell'anno scolastico: prossimamante sarà noto come avverrà lo scaglionamento dell'ingresso in classe degli studenti, alle prese con il primo anno scolastico senza Dad, ma con ancora molte incognite. In bus e corriere si viaggerà con la mascherina Ffp2. Il 12 di settembre tutti i mezzi saranno messi in campo.