Contributi abbonamenti Mom, domande prorogate al 30 giugno

La Provincia di Treviso ha prorogato la scadenza per la presentazione delle domande di liquidazione del contributo sugli abbonamenti annuali Mom, dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori residenti nel territorio provinciale. Per i nuovi abbonamenti annuali “categoria lavoratore” sottoscritti dal 1 giugno 2022 al 31 maggio 2023, è possibile inviare la propria domanda fino al 30 giugno 2023 per ottenere lo sconto del 50% sulla spesa sostenuta. Lo sconto messo a disposizione della Provincia è cumulabile con altri incentivi nazionali (Bonus Trasporti 2023), mentre non è cumulabile con gli altri contributi pubblici di enti locali per la medesima finalità.

Per presentare la domanda di contributo, è necessario compilare il modello 1 scaricabile dal sito della Provincia a questo link: https://bit.ly/bando-abbonamenti-MOM e inviare fotocopia di un documento di identità a mezzo di raccomandata, oppure via pec, via mail o consegnata a mano al Protocollo Generale della Provincia, in via Cal di Breda, 116, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 recandosi al piano terra dell'edificio 6.