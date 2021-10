Autisti senza Green Pass, seconda domenica di stop per Mom

Per la seconda domenica consecutiva Mom ha cancellato tutte le corse previste oggi sulle strade della Marca. In questo modo l'azienda punta a recuperare almeno dieci autisti, impiegati nel corso della settimana per garantire le corse degli studenti.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", quella di oggi potrebbe essere per Mom l'ultima domenica di stop a causa dei troppi autisti ancora senza Green Pass. Lunedì 1º novembre, invece, non ci saranno problemi: tutte le corse saranno garantite con orario invernale festivo. Il problema tornerà martedì con già 85 corse cancellate in tutta la provincia, di cui oltre il 20% da e per Castelfranco, "roccaforte" degli autisti No Green Pass, seguita da Vittorio Veneto dove martedì 2 novembre verrà cancellato il 12% delle corse. Mom prevede che, in questi due giorni festivi, molti autisti non vaccinati non si faranno nemmeno i tamponi, restando scoperti per la giornata di martedì. In molti preferiscono rimanere a casa senza stipendio pur di non vaccinarsi o non sottoporsi ai tampone rapido. Sabato 30 ottobre è stata un'altra giornata nera per il trasporto pubblico locale: 39 le corse di bus e corriere cancellate, più della metà avrebbe dovuto partire o arrivare da Castelfranco. L'azienda non può permettersi però di licenziare gli autisti che rifiutano la vaccinazione. Si tratta di una sessantina di autisti No Green pass (50 dipendenti Mom e dieci privati in subaffidamento). A questi vanno aggiunti altri 30 assenti al giorno per malattie e permessi. Le corse scoperte diventerebbero troppe senza tutti loro.