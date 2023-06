Mom, il presidente della Provincia: «Meno male che De Nardi non è diventato sindaco»

«Meno male che Giorgio De Nardi non è diventato sindaco di Treviso». Così il presidente della Provincia, Stefano Marcon commenta le dichiarazioni dell'ex candidato sindaco per il centrosinistra sul trasporto pubblico locale.

«Mi sembra evidente - aggiunge Marcon - che De Nardi non abbia la minima conoscenza di come si amministra la cosa pubblica o come si fa quadrare un bilancio pubblico. Oltre a non conoscere la storia di Mom, gli investimenti, le iniziative in favore delle utenze. Mom è un’azienda in salute, lo è da sempre e lo è stata anche durante i difficilissimi anni del Covid. Leggere che "non investe" mi ha fatto cadere le braccia, perchè sfido a trovare un’azienda di trasporto pubblico locale che ha investito di più, tra mezzi a metano, mezzi elettrici, digitalizzazione, formazione del personale, senza dimenticare proprio a Treviso il grandissimo progetto di riqualificazione della Stazione, un plus per l’azienda e allo stesso tempo un beneficio per tutta la cittadinanza, o quello a del nuovo deposito a Castelfranco. Di più: è un paradosso, ma proprio il fatto di aver investito in mezzi ecologici, tema che dovrebbe essere tanto caro al nostro, ha avuto ripercussioni sui costi a causa della crisi e della guerra. Non credo di dover poi stare qui a raccontare le iniziative messe in campo da Mom proprio insieme alla Provincia, per gli sconti sugli abbonamenti dei lavoratori e il costante dialogo con le scuole e i sindaci per trovare soluzioni, gestire tratte, fermate, servizi. Mobilità di Marca realizza ogni anno quasi 900mila corse attraverso le 83 linee extraurbane e le 30 linee urbane in concessione.

Meno male che De Nardi non è diventato sindaco - rincara Marcon -, perchè ricordandoci che il costo dell’energia sta diminuendo adesso, dimostra di non comprendere che il rincaro serve a sostenere gli aumenti subiti nei mesi scorsi. Tanto è vero che da subito all’Ente di Governo, abbiamo deliberato che in sede di bilancio consuntivo, se si dovessero verificare le condizioni, siamo pronti a ribassare le tariffe. Se poi vuole insegnarci come si gestisce un’azienda di trasporto, ricordo che non si può paragonare la gestione di un’azienda di trasporto pubblico a quella di un’azienda di libero mercato, perché l’azienda pubblica può anche trovarsi nella condizione di coprire alcune tratte in perdita, se questo significa un bene per la collettività. Questo perché l’azienda Mom non è l’azienda del Comune di Treviso, ma è l’azienda di trasporto di tutto il territorio della Provincia di Treviso e raggiunge anche i territori del Veneziano, Padovano, Vicentino, Pordenonese, Bellunese, toccando 143 comuni. E forse è bene che De Nardi impari anche questo. Comunque, se vuole informarsi meglio, può chiedere al sindaco di Padova Giordani, più vicino alla sua parte politica, che ha già deliberato un ritocco delle tariffe per le nostre stesse motivazioni – chiude Marcon – A dimostrazione che la scelta obbligata effettuata da Mom non ha colore politico. Se proprio De Nardi vuole fare una cosa buona, sostenga insieme a noi la richiesta al Governo per finanziare ulteriormente il Fondo Nazionale Trasporti, così da poter dunque scongiurare l’aumento. Delle cose di Treviso è meglio invece che non parli, dato che ha dimostrato di non saperne molto» conclude Marcon.