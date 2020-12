Mom, nuovo deposito sulla Castellana: «Operativo da metà febbraio»

E' stato siglato martedì 15 dicembre il contratto di cessione tra Cev Spa e Mom Spa per la realizzazione del nuovo deposito di via Castellana. Dopo un anno di lavori, risultano rispettati i tempi di consegna: un'operazione da 6 milioni di investimento, condotta in porto nonostante le limitazioni operative di questo 2020.

Il consiglio di amministrazione Mom ha deliberato l'operatività del nuovo deposito da metà febbraio. «Una rivoluzione per l'organizzazione del trasporto pubblico trevigiano: il nuovo polo logistico - commenta il presidente Giacomo Colladon - collocato nell’immediata periferia del capoluogo, consentirà da un lato di alleggerire l'impatto ambientale sul centro di Treviso e, dall'altro, di migliorare l'efficienza dei servizi in concessione sia di ambito urbano che extraurbano. Non ultimo, va evidenziato il taglio netto alle spese di affitto che Mom riuscirà a ridurre di 400mila euro, tra officina (di recente acquisizione) e deposito di via Polveriera di prossima dismissione». L'area, destinata ai servizi per la logistica, sorge nelle adiacenze dell'attuale officina Mom in via Castellana in posizione “strategica”: oltre alla contiguità diretta della medesima con l’officina di proprietà di Mom, lo spazio si segnala anche per la facile immissione sulla direttrice principale (via Castellana) e la connessione con le linee urbane ed extraurbane.

Il nuovo polo logistico, ha una superficie di circa 33mila metri quadri così suddivisi: 23mila metri quadri dedicati alla sosta di bus (230), vetture del personale (80), viabilità e impianti di servizio. La restante area (10mila metri quadri) è dedicata a opere di mitigazione ambientale come alberi, isola ecologica e un piccolo bosco urbano che avrà la funzione di ridurre l'impatto ambientale del trasporto collettivo e vasche di invaso per garantire l’invarianza idraulica dell’intervento.