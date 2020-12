Mom, cancellate tutte le corse per il giorno di Natale

Da giovedì 24 dicembre l'Italia diventerà zona rossa per le festività natalizie. Il "Decreto Natale" ha costretto anche Mom (Mobilità di Marca) a cambiare gli orari e le corse previste per i giorni di festa. La novità più importante è che il 25 dicembre tutti i servizi saranno sospesi. Autobus urbani e corriere extraurbane non potranno circolare. Fino al 30 dicembre anche tutte le altre corse subiranno importanti variazioni. I servizi "Travel planner" potranno non essere aggiornati quindi, chi deve spostarsi nei prossimi giorni con i mezzi Mom, dovrà considerare queste informazioni.

I nuovi orari

24 DICEMBRE 2020

Orario festivo: per tutti i servizi (Urbani ed Extraurbani) circoleranno solo le corse indicate in orario come festive (F).

25 DICEMBRE 2020

Nessuna corsa prevista.

26 E 27 DICEMBRE 2020

Servizi extraurbani sospesi. A Treviso circoleranno solo i bus con orario festivo pomeridiano. Tutte le linee urbane circolano a partire dalle 13:40/14 fino a fine servizio.

28, 29 E 30 DICEMBRE 2020

I bus urbani torneranno a circolare con l'orario feriale. Le corriere extraurbane l'orario feriale "non scolastico".

La linea 85 "Treviso-Venezia" gestita da Actv seguirà gli orari previsti dall'azienda veneziana. Corse Mom garantite anche nei giorni 24, 26 e 27 dicembre con orario festivo. Il 25 dicembre circoleranno le corse Actv nella tratta Mestre-Preganziol con orari limitati. La linea 101 "Treviso-Padova" sarà seguita dalle corriere Busitalia con gli orari stabiliti dall'azienda di trasporti.