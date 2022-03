Treviso Marathon, modifiche ad autobus e corriere Mom

Manca sempre meno alla Treviso Marathon di domenica 27 marzo. Oltre alle modifiche al traffico e ai parcheggi annunciate dal Comune nei giorni scorsi, anche gli autobus e le corriere di Mobilità di Marca subiranno importanti variazioni.

Autobus urbani

Tutti i servizi urbani effettuano percorso esterno mura (Put) servendo le fermate da inizio servizio a cessate esigenze (dopo le 11:30). Sono sospese tutte le fermate in centro storico interessate dalle chiusure strade.

Linea 1

Servizi sospesi in entrambe le direzioni nel tratto da Treviso FS a Carità dalle ore 8:10 alle ore 11:39 (le corse riprendono regolarmente da Treviso FS dalle 11:40); servizi regolari da Treviso FS a Ospedale in entrambe le direzioni.

Linea 3

Servizi sospesi in entrambe le direzioni da inizio servizio alle 12.09 (le corse riprendono regolarmente da Treviso FS alle 12:10).

Linea 4

Servizi sospesi in entrambe le direzioni nel tratto da Treviso FS a Casier dalle 10.15 alle 15:19 (le corse riprendono regolarmente da Treviso FS dalle 15:20). Le corse da Treviso FS a Carità sono effettuate in deviazione (non servono viale Luzzatti).

Linea 7

Servizi sospesi in entrambe le direzioni nel tratto da Treviso FS a S.Artemio-Provincia dalle 08.45 alle 11.44 (le corse riprendono regolarmente da Treviso FS alle 11:45); servizi regolari da Treviso FS a San Lazzaro-Cimitero-San Zeno.

Linea 10

Servizi sospesi in entrambe le direzioni da inizio servizio alle ore 11.30 (le corse riprendono regolarmente da Treviso FS alle 11:40).

Linee 6-9-11-21-55-61

Dalle ore 08:30 a fine manifestazione (11:30 circa) da Treviso FS seguono percorso in deviazione (transitano in via S.Nicolò, Tribunale, Viale Montegrappa, Piazzale Pistoia servendone le fermate). Regolari in direzione Treviso FS.

Corriere extraurbane

Linee 101-106-110-120

Servizi regolari in arrivo alla stazione delle corriere di Treviso. In partenza, dalle 8:30 alle 11:30 circa, le corse seguono percorso in deviazione su via Terraglio, Tangenziale, San Giuseppe (linea 101 - 106 - 110 prima fermata utile Piazzale Pistoia; linea 120 prosegue su viale della Repubblica: prima fermata utile Lancenigo Istituti).

Linea 104

In partenza e in arrivo a Treviso Autostazione, dalle 08:30 a fine manifestazione (11:30 circa), le corse seguono percorso in deviazione su via Terraglio, Tangenziale (riprende percorso regolare da fermata San Floriano Olmi).

Linea 108

Corsa in partenza da Jesolo Autostazione delle 09:50 regolare fino a Casale sul S., successivamente segue percorso in deviazione, senza servire altre fermate fino al capolinea Treviso autostazione. Sospese le corse: da Treviso delle 12:35 per Portegrandi e da Portegrandi delle 13:15 direzione Treviso.