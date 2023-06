Mom, nuova raccolta firme contro i rincari di biglietti e abbonamenti

Mobilità di Marca applicherà dal prossimo 1° luglio un aumento del costo di biglietti e abbonamenti per studenti e lavoratori che, sostanzialmente, si attesterà intorno al 30% dei valori attuali, sia pure con alcuni correttivi a favore degli utenti. Per questo motivo, dopo i gazebo allestiti da Coalizione Civica a Treviso, anche il gruppo "Cambiamo Villorba" ha deciso di organizzare una nuova raccolta firme contro i rincari di Mom, in programma domenica mattina, 25 giugno, in Piazza Vittorio Emanuele II dalle ore 9 a mezzogiorno.

Il commento

Spiegano gli organizzatori: «Riteniamo che questo incremento tariffario, pur motivato da un innegabile aumento dei costi del trasporto pubblico, sia assolutamente insostenibile, sia per le tasche di studenti e lavoratori che per l’ambiente. Gli utenti del trasporto pubblico che non hanno alternative per le loro esigenze quotidiane di mobilità, infatti, dovrebbero sostenere un incremento di costo pesante per i bilanci delle persone e delle famiglie il cui reddito è già stato falcidiato dall’inflazione, dall’aumento del costo dei generi alimentari e delle bollette energetiche. Altri, invece, troveranno più conveniente l’utilizzo dell’autoveicolo privato con l’aumento che ciò comporta delle emissioni inquinanti nell’aria che respiriamo. Chiediamo quindi: di annullare l'aumento di biglietti e abbonamenti, di individuare a livello regionale e di richiedere al governo nazionale la disponibilità dei fondi necessari per sopperire al mancato incremento tariffario; di stanziare a livello regionale e di richiedere al governo nazionale le risorse necessarie per sostituire i mezzi inquinanti che ancora Mobilità di Marca utilizza con autobus elettrici e a ridotto impatto ambientale. Vogliamo un trasporto pubblico sostenibile per le tasche dei cittadini e per l’ambiente» concludono da "Cambiamo Villorba".