Mom, 2 milioni di euro per rimborsare i biglietti inutilizzati durante il lockdown

Si è conclusa mercoledì 30 settembre la Campagna rimborsi dei biglietti e abbonamenti Mom non utilizzati durante il lockdown. Nei due mesi di campagna, sono state oltre 13mila le richieste presentate online sul sito mobilitadimarca.it con accredito del titolo di viaggio prolungato direttamente sullo smartphone tramite l’app Momup.

Ben 8.501 sono state le pratiche presentate nelle cinque biglietterie abilitate; 1.234 i clienti che, per cambio indirizzo di studi o residenza, hanno optato per la soluzione dei voucher, erogati in forma di biglietti gratuiti. Il valore stimato dei titoli emessi è di poco inferiore ai 2 milioni di euro. Circa il 90% dei richiedenti ha ottenuto il prolungamento fino a novembre del vecchio abbonamento annuale. Giacomo Colladon, presidente di Mom Spa ha dichiarato: «Per la nostra azienda è stata una nuova sfida, affrontata tra i primi in Veneto e a livello nazionale, ora possiamo dire che la sfida è stata vinta anche grazie ad una forte spinta verso la digitalizzazione dei titoli di viaggio. E' stata ridotta la pressione sulle biglietterie, evitando a oltre 12mila famiglie di recarsi agli sportelli». Sono oggi 25.200 gli utenti attivi su Momup, un anno fa erano 10.500 (+ 140% nei 2 mesi di campagna rimborsi). Oltre il 60% dei clienti Mom abbonati oggi sta viaggiando con il titolo salvato sullo smartphone, da esibire alla salita e in caso di controllo (in app è conservata anche la copia digitale dalla tessera abbonato con foto).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Più navette per le scuole

Pronta l'attivazione del servizio navetta verso i principali poli scolastici di Viale Europa e San Pelajo anche per i turni di ingresso successivi alle ore 8 e relative uscite con la programmazione media giornaliera di 52 corse aggiuntive rispetto allo scorso anno scolastico; ampliamento dei servizi ferroviari da e per gli istituti di Lancenigo, grazie all'integrazione con Trenitalia. I costi aggiuntivi per il rinforzo dei servizi sono valutati in oltre 217mila euro al mese. Conclude Colladon: «Confermiamo l'impegno della nostra società di trasporto nel dare risposta a una domanda che varia di giorno in giorno; rileviamo, infatti, che ogni istituto scolastico ha in essere orari di entrata ed uscita diversi, peraltro provvisori. Tale incertezza complica oltremodo la programmazione dei nostri servizi. Auspichiamo l’interessamento di istituzioni e famiglie degli studenti affinché le scuole giungano alla definizione di orari stabili».