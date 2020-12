Mom, Colladon: «Acquistare biglietti elettronici è un dovere civico»

Mobilità di Marca, insieme alle istituzioni locali, sta organizzando la ripresa scolastica del 7 gennaio, mettendo in campo tutte le risorse disponibili in termini di uomini e mezzi.

Anche gli studenti e le famiglie sono invitati a collaborare: «Facciamo appello al senso civico e al rispetto delle disposizioni di legge che impongono di privilegiare gli acquisti digitali di biglietti e abbonamenti – spiega il presidente, Giacomo Colladon - per evitare attese o code in biglietteria. Sono circa 20mila i clienti che hanno beneficiato delle proroghe Covid, scadute il 30 novembre, e ora devono effettuare acquisti per tornare a viaggiare in regola. La riapertura delle scuole sarà un importante banco di prova anche sul fronte della vendita titoli di viaggio, per questo Mom ha messo a punto nuovi strumenti vantaggiosi per l'acquisto digitale». Mom ha infatti introdotto diverse novità per facilitare gli acquisti attraverso la campagna denominata Ticket Easy che si riassume in alcune semplici regole:

1. Non attendere l'ultimo minuto per acquistare i titoli di viaggio

ABBONAMENTI: Già oggi è possibile acquistare gli abbonamenti per il mese di gennaio (è sospesa la regola dell'acquisto dal 20 del mese). È vivamente consigliato di procedere tramite il sito mobilitadimarca.it utilizzando la sezione "Rinnova" per l'acquisto del proprio abbonamento mensile. Se la tessera abbonato è scaduta, si procede al tesseramento e acquisto nuovo abbonamento sempre dal sito (l'abbonamento arriva a casa a mezzo raccomandata in 5 giorni lavorativi). È possibile rinnovare con pochi click anche dallo smartphone del viaggiatore tramite l'app Momup. Ricordiamo che Mom consiglia agli studenti di proseguire con l'acquisto di abbonamenti mensili. Agevolazione studenti, Mom ti premia: la formula 9+3 (tre mensilità gratuite dopo l’acquisto di 9 mensili) è stata estesa anche a tutti coloro che hanno usufruito delle proroghe Covid: chi, ad esempio, ha avuto 3 mesi gratuiti, se acquista 6 mensilità avrà altri 3 mesi gratuiti.

BIGLIETTI: In base alle proprie esigenze, è possibile scegliere di viaggiare con biglietto. Il consiglio è di acquistare con l'app Momup uno stock di biglietti digitali che saranno conservati sul dispositivo mobile – senza scadenza - e potranno essere attivati al bisogno prima di salire a bordo. La novità: ora anche su Momup sono disponibili i carnet 6 corse a prezzo scontato. Il carnet digitale, a differenza di quello cartaceo, ha un doppio vantaggio: è possibile attivare anche più biglietti contemporaneamente, in base al numero dei passeggeri che viaggiano insieme. I pagamenti in App sono rapidi e sicuri. Sei un genitore? Carica un credito sul telefono di tuo figlio tramite Momup e consentigli di viaggiare sempre in regola acquistando i biglietti che gli servono a scalare.

2. Recarsi in biglietteria solo in caso di effettiva necessità

Nel rispetto delle norme vigenti, l'accesso nei locali di biglietteria è limitato a poche persone per volta. Per evitare assembramenti, dal 4 al 16 gennaio sarà data priorità di accesso agli sportelli agli studenti abbonati.

ANZIANI: Gli abbonati agevolati annuali (esempio anziani over 70) sono chiamati al rinnovo entro il mese di dicembre, oppure dal 18 gennaio (sarà sospesa la vendita dal 4 al 16 gennaio). Mom invita gli anziani a rispettare le raccomandazioni normative e a recarsi nei punti vendita nelle prime ore di apertura del mattino e di avere con sé la documentazione prevista: documento d'identità e Isee in corso di validità.

3. Mascherina, distanziamento, capienza dimezzata, a bordo il controllo dei titoli è virtuale

Resta obbligatorio l'uso della mascherina a bordo dei mezzi e in fermata, vanno evitati assembramenti, specialmente nelle fasi di salita e discesa (rispettando le indicazioni che differenziano le porte di ingresso e uscita). A bordo dei mezzi vanno prioritariamente occupati i posti a sedere e si raccomanda di igienizzare frequentemente le mani (anche utilizzando i dispenser presenti). La capienza resta al 50% dei posti da omologazione dell’autobus: l'indicazione del numero massimo di passeggeri è presente su ogni mezzo. L'acquisto dei titoli digitali rende più sicura anche la fase di verifica a bordo: è sufficiente esibire lo smartphone, poiché il personale di controllo è dotato di dispositivi palmari che consentono la lettura contact less dei titoli in abbonamento.