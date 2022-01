Mom, corse sospese per due domeniche: «Assenti 106 autisti»

Mobilità di Marca Spa, dopo la delibera dell'ente di Governo per il trasporto pubblico locale, ha deciso di sospendere tutte le corse, urbane ed extraurbane, nelle giornate di domenica 23 e domenica 30 gennaio 2022.

Una scelta obbligata dalle significative assenze tra gli autisti che stanno interessando l'aienda. «Siamo consapevoli che si tratta di una misura che ha un significativo impatto per la cittadinanza, tuttavia - annuncia il presidente Giacomo Colladon - assieme all’autorità concedente, abbiamo valutato che la sospensione nei giorni festivi, a minore richiesta di mobilità, consentirà di concedere i riposi al personale di guida, rimodulando la presenza in turno nelle giornate feriali. In questo modo contiamo di garantire un maggior numero di corse a favore di studenti e pendolari, dal lunedì al sabato».

Venerdì 21 gennaio sono 195 le corse non garantite da Mom sull’intera rete di servizio (pari al 5,6% delle corse programmate), domani saliranno a 213 (pari al 6,41% delle programmate). Il numero dei conducenti complessivamente assenti raggiungerà nella giornata di domani le 106 assenze (in pratica, più di 1 su 5). «In questo momento il problema maggiore è rappresentato dalle assenze per malattia che sfiorano le 70 unità - aggiunge Colladon - cui si aggiunge un gruppo ormai stabile di circa 25 persone (10 esterni) assenti ingiustificati da metà ottobre (senza Green Pass). Dobbiamo essere pronti ad affrontare anche il nuovo step del 15 febbraio prossimo, quando ai lavoratori Over 50 sarà richiesto Green Pass rafforzato».

Mom sta procedendo ad organizzare il servizio di giorno in giorno, in base alle assenze, cercando di privilegiare le corse negli orari di punta e a maggior frequentazione, con attenzione alle principali direttrici. «Siamo consapevoli - conclude il presidente dell'azienda - che, ad una già complessa situazione scolastica, si aggiunge sul fronte dei trasporti un ulteriore disagio che ricade sempre sulle famiglie. Siamo sicuramente spiacenti e vogliamo far sapere che tutti gli addetti Mom in servizio stanno compiendo il massimo sforzo, in termini di straordinari e servizi aggiuntivi, per minimizzare i disagi».