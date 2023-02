Il ministro Nordio professore per un giorno all'Università dell'età libera di Treviso

Un pomeriggio sicuramente diverso quello trascorso dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un pomeriggio nella sua Marca Trevigiana come ?docente? speciale per gli oltre 300 ?studenti? dell'Università dell'Età Libera di Treviso che due volte alla settimana si ritrovano al Centro Servizi ?Villa delle Magnolie? di Monastier per le consuete attività. L'incontro/lezione dal titolo "Carlo Nordio: da sempre in prima linea...", riservato ai soci, era stato fissato un anno fa, ben prima che il trevigiano Carlo Nordio venisse eletto membro del governo. L'occasione è stata quella della presentazione del suo libro ?Appunti di Storia e Costume? edito da Piazza Editore.

Nella tranquilla Monastier non sono mancate le forze dell'ordine per garantire la sicurezza a uno degli uomini più in vista in questo periodo. Arrivato alle 15.30 è stato accolto dalla presidente dell?Università dell?Età Libera di Treviso Erminia Zamuner con il direttore del Centro Servizi dottor Flavio Ogniben, accompagnati dall'amministratore delegato del Presidio Ospedaliero ?Giovanni XXIII? Gabriele Geretto assieme al presidente Massimo Calvani e dalla direzione sanitaria con il dottor Ugo Coli e il dottor Marco Bassanello. Ad attenderlo nel salone ?A. Calvani? per la lectio anche i alcuni sindaci dei comuni ai quali appartengono i Soci dell'Università dell'Età Libera: Roncade, Monastier, Silea, San Biagio di Callalta, Casale.

A fare gli onori di casa la presidente Erminia Zamuner. «Oggi abbiamo un VIP tra i VIP, solo che le categorie di VIP, in questo caso, sono diverse: quella delle persone importanti come lo è lei ministro, e quella nostra dei ?Veci In Pension?» ha simpaticamente detto la presidente. Dopo la presentazione, a cura di Silvano Piazza, editore della ?Piazza Editore? di Silea il ministro ha affrontato vari temi presenti tra l'altro nel suo libro e contestualizzati al periodo attuale.



«È stato per noi un grande onore avere qui il ministro - ha commentato Erminia Zamuner presidente dell'università dell'età libera-. La sua presenza era stata concordata ancora un anno fa e temevamo che, visti i numerosi impegni, Carlo Nordio non avrebbe trovato il tempo per noi. Ed invece ci ha fatto un grande regalo, ha dimostrato ancora una volta che il valore delle persone non sta nel ruolo che rivestono quanto nelle persone che sono realmente. E il ministro Nordio ce lo ha dimostrato proprio oggi: è una persona di grande valore per la nostra comunità». Al termine della lectio, alla quale era presente l?amico di vecchia data del Ministro, il professor Tommaso Tommaseo Ponzetta, Carlo Nordio si è soffermato con i soci per autografare i libri, per qualche foto ricordo e per un commovente saluto ad alcuni ospiti, Soci dell?università dell?età libera, che risiedono nel Centro Servizi agli anziani ?Villa delle Magnolie? di Monastier.