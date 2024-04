Monastier, in autunno i lavori per il nuovo acquedotto e fognatura

Piave Servizi ha approvato in questi giorni i lavori per il rinnovo dell’acquedotto e la realizzazione della fognatura in via San Pietro Novello, a Monastier. Il cantiere verrà realizzato insieme a quello comunale per la costruzione di un nuovo percorso protetto per l’utenza debole, ottimizzando così le risorse e riducendo al minimo i disagi per i cittadini. L'investimento complessivo dell’opera è di un milione 230mila euro, suddivisi in 114mila euro di contributo da parte di Snam Rete Gas, 285mila euro dalla Regione Veneto, 430mila euro da Piave Servizi e da somme del Comune per 401mila euro. I lavori, attualmente in appalto, verranno avviati indicativamente il prossimo autunno e si concluderanno nella primavera del 2025. Per quanto riguarda il rifacimento dell’acquedotto, verrà posata una nuova tubazione in ghisa in via San Pietro Novello, nel tratto compreso tra il civico 8 e l’incrocio con Via Giacomelli, per un totale di circa 450 metri. Verranno realizzati, inoltre, nuovi allacciamenti d’utenza e nodi idraulici di collegamento alla rete esistente.

«Questo intervento permetterà la dismissione di alcune condotte ormai obsolete, garantendo la continuità del servizio di acquedotto ed il miglioramento delle infrastrutture» fa sapere il presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet. La nuova rete di fognatura, invece, consisterà in un collettore fognario principale per una lunghezza complessiva 532 metri, nonché nella realizzazione di 21 pozzetti e 18 predisposizioni di allacciamenti d’utenza per i futuri collegamenti degli impianti privati. «Portare questo servizio in tutto il territorio è una delle nostre priorità – sottolinea Bonet - Questo servizio non migliora semplicemente la qualità della vita delle persone, ma è un passo in avanti importante anche per quanto riguarda la tutela ambientale, in un’ottica di sviluppo sostenibile del nostro territorio».

In parallelo, i lavori al nuovo percorso protetto ad opera del Comune prenderanno il via dalla rotatoria di via Barbarana per quasi 320 metri, sviluppandosi quindi sul versante Nord della strada per circa 260 metri, e arrivando all’altezza del ristorante “Dei Contorni” e dell’incrocio con la via Giacomelli. Soggetto attuatore dell’opera è il Comune di Monastier. «Siamo orgogliosi di questo progetto. Quando si lavora in sinergia, ponendosi come obiettivo unicamente il benessere della comunità, si possono raggiungere risultati straordinari - conclude la sindaca Paola Moro -. Il cantiere s’inserisce una generale valorizzazione della zona. La nuova rete fognaria, infatti, consentirà di tutelare l'ambiente prevenendo l'inquinamento dalle acque reflue. Inoltre, in occasione dei lavori, verrà riqualificata anche l'illuminazione pubblica, ormai obsoleta».