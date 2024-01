Sicurezza stradale, a Monastier si sperimentano gli specchi anti-appannamento

Si è tenuta venerdì 19 gennaio l’inaugurazione dei primi tre prototipi dell’innovativo specchio stradale Safe Join, brevettato a livello europeo dalla Forel Spa - azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la lavorazione del vetro piano e vetrocamera - e donati alla città di Monastier di Treviso per preservare la sicurezza stradale in alcuni dei punti ritenuti più pericolosi.

Una donazione importante, che si inserisce in un accordo con l’Amministrazione di Monastier di Treviso per complessivi 10 specchi stradali che saranno collocati nei prossimi giorni anche in altre aree opportunamente identificate. Commenta così il Sindaco di Monastier di Treviso Paola Moro: «Abbiamo colto da subito, nella proposta di Forel di essere il primo Comune sperimentatore di questa innovativa tecnologia, un’importante opportunità per implementare con sistemi efficienti la sicurezza stradale della nostra viabilità. Il tema sicurezza è questione prioritaria di chi si mette alla guida e l’installazione di questi specchi può dare un aiuto concreto 365 giorni all’anno. Come ho già avuto modo dire in altri contesti, il nostro territorio si distingue per avere aziende di qualità interessate anche all’aspetto sociale nella loro mission. Ringrazio quindi Forel, nelle persone di Riccardo Vianello e dei suoi collaboratori, per la donazione, per l’innovativa ricerca e per i benefici che ne conseguiranno».

Rispetto ai normali riflettori su strada, che nove mesi su dodici risultano inefficaci a causa di condensa e ghiaccio, questo innovativo sistema offre un’immagine riflessa sempre nitida e orientata correttamente, monitorata in modo costante attraverso inclinometri e bussola. Inoltre, il pannello fotovoltaico ad esso collegato consente una gestione elettronica a basso consumo e garantisce la massima efficienza anche nelle aree dove l’alimentazione da rete elettrica non è disponibile.

Riccardo Vianello, Vicepresidente Forel Spa ha aggiunto: «Abbiamo sostenuto e appoggiato un’idea nata dalle menti brillanti dei responsabili Ricerca e Sviluppo di Forel, riconoscendo in questo progetto la forte innovazione che permetterà di aumentare la sicurezza stradale in tutti i Comuni italiani. I test condotti su Safe Join attestano performance ottime, per questo abbiamo scelto di donare i primi prototipi al Comune di Monastier. Con questo gesto, ancora una volta, vogliamo dare concretezza alla nostra responsabilità sociale e rispondere, in questa occasione specifica, alle esigenze di sicurezza dei cittadini». Safe Join è il risultato di un attento percorso di studi e analisi, pensato per migliorare la sicurezza stradale e fare così un passo in avanti verso una comunità più sicura e coinvolta.