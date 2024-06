Tucogiò da record, 10mila persone nel fine settimana a Monastier

Tucogiò 2024 da record: l'evento trevigiano dedicato ai giochi inventati, rielaborati e riscoperti ha attratto nel centro di Monastier visitatori da tutta la provincia e non solo: bambini e adulti si sono cimentati nel percorso composto da 20 proposte di gioco, hanno riso e si sono stupiti di fronte agli spettacoli dal vivo e hanno potuto ammirare la mostra mercato. Oltre 350 i volontari coinvolti, che hanno garantito l’ottimo svolgimento della manifestazione.

Complice la parentesi di bel tempo, Tucogiò anche per questa 15esima edizione, intitolata “Gioco senza frontiere”, si è confermato un successo: il grande evento dedicato ai giochi inventati, rielaborati e riscoperti organizzato dall’associazione Un Giro in Piazza nel centro di Monastier di Treviso sabato 1 e domenica 2 giugno ha totalizzato circa 10mila visitatori. Il titolo scelto quest’anno ha voluto sottolineare come il divertimento rappresenti sempre un terreno di incontro e unione: Monastier ancora una volta si è trasformata in un vivace crocevia di divertimento e creatività, dove il colore, la festa e l’abbattimento delle barriere sono stati i protagonisti indiscussi. Tra i giochi senza frontiere, ispirati al titolo del celebre programma televisivo che ha fatto sognare intere generazioni e iniziati con la tradizionale parata delle bandiere, non sono mancati “Cartone in movimento”, omaggio alla tradizione giapponese degli “anime”, “Porte da aprire” al Portogallo, “Puzzle gigante” al Galles e molti altri ancora. E tra gli evergreen più amati, la Via dei Palloncini e il Disegno gigante, il Labirinto gigante e le Bandiere.

Il commento

«Abbiamo registrato una partecipazione continua e abbondante durante tutti e due i giorni, in tutte le fasce orarie - spiega Massimiliano Sponchiado, presidente di Un Giro in Piazza – Tutto è stato possibile ed è andato nel migliore dei modi grazie alla grande risposta e all’entusiasmo dei volontari coinvolti, quest’anno oltre 350: a loro va il grazie più grande».

I giocatori iscritti al percorso di oltre tre chilometri, composto da ben 20 postazioni di gioco, sono stati quasi 1400, mentre i bambini che hanno trascorso il tempo con le oltre 30 proposte divertenti e creative (dai trampoli ai cubi, da Forza 4 gigante ai tricicli, da Jenga al disegno sull’asfalto con i gessetti, da Mucche da mungere alle letture) del Ludogiò, lo spazio gioco protetto dedicato ai più piccoli, sono stati 300. Grandi numeri e grandi applausi anche per gli spettacoli di artisti di strada e band musicali: tra questi il Circo Bipolar, duo composto da un’elegante acrobata e da un eccentrico giocoliere, Malabarista Giocoequilibrista, saltimbanco sul monociclo gigante, lo Street Piano, maratona musicale su pianoforte a coda, Twirling Asd Ginnastica artistica Biancade, il Mago Paolo Colla, la giocoleria di Barbamoccolo. La giornata di domenica, inoltre, è iniziata con il Cammino dei Benedettini, la seconda passeggiata tra i luoghi della storia di Monastier, con una partecipazione record di 80 persone. La kermesse si è quindi conclusa domenica sera con il sollevamento del Disegno Gigante, l’opera collettiva realizzata da tutte le bambine e bambine che nei due giorni hanno partecipato ai giochi. Tucogiò è organizzato annualmente dall’associazione Un Giro in Piazza che raggruppa persone adulte che tuttavia non hanno perso la voglia e la capacità di giocare.