Mondadori pubblica i "100 piatti del Prosecco" di Sandro Bottega

E' una raccolta di ricette, dall'aperitivo al dolce, accompagnato da storie e tante curiosità. Sandro Bottega non è soltanto uno dei "re" del vino ma è anche uno scrittore, un viaggio attraverso le colline del Prosecco e la loro tradizione culinaria. Si tratta di 100 ricette tutte sposate al Prosecco che Bottega ha voluto raccogliere in un elegantissimo volume, edito da Mondadori, che si presenza della stessa varietà dorata del suo Bottega Gols. Orgoglioso dell'enogastronomia, del paesaggio, della tecnologia e del patrimonio artistico della sua terra, Sandro Bottega ha voluto rendere omaggio alle genti schiette e laboriose che la abitano e che ne hanno creato e ne custodiscono la cultura. 192 pagine con tante ricette da provare che tramandano non solo la cultura veneta ma anche la sua tradizione culinaria oltre alla bontà del Prosecco.