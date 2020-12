Monica Mastella: la fashion designer trevigiana apre un negozio

Coraggio, equilibrio, amore per la bellezza: sono queste le qualità di Monica Mastella. Dopo l'inizio con uno shop on line, ora, anche se i tempi sono difficili, apre una negozio fisico nel Centro Leonardo, in cui le clienti potranno provare e toccare con mano le sue creazioni.

Da vent'anni opera nel settore fashion collaborando con tanti celebri marchi, il processo è sartoriale, dalla selezione dei tessuti allo studio dei modelli alle combinazioni di colori, tutto avviene artigianalmente nella casa madre di Treviso, a garanzia di un prodotto di altissima qualità, rigorosamente Made in Italy.

La famiglia di Monica Mastella è una delle storiche famiglie Venete. Proprietari terrieri ed imprenditori da tre generazioni, i Mastella sono da sempre legati all’arte, alla cultura e alle tradizioni del territorio, quel territorio che si estende tra Treviso, medievale cittadina “d’acque e di affreschi”, alla magnificente Venezia.

Da bambina la forte predisposizione per il disegno l’ha guidata verso la formazione come modellista che l’ha rapidamente portata a fare impresa dall’età di 20 anni e via via in aziende diverse con responsabilità sempre crescenti. “Ho dedicato parecchi anni alla confezioni, organizzazione e controllo qualità nel settore dell’abbigliamento prima in strutture esterne in difficoltà e poi in un’azienda di proprietà.”

Prima i cotoni pregiati (nel 2008 nasce l’idea di impreziosire con cristalli capi che diventano così veri gioielli da indossare) poi i fili caldi del cashmere, il filo più rotondo e prezioso. Nasce la collaborazione con Swarovski che la proietta presto nel mondo con una collezione di lusso destinata a toccare i centri della moda. Arriva anche l’arredo casa, per esprimere la voglia di personalizzare biancheria, corredi, tessuti per il mare.

Una innata capacità di gestione aziendale ha portato Monica a dare vita ad una esclusiva linea di abbigliamento dalla forte identità, i cui modelli, resi unici da pregiati filati e ricami in cristalli, diventano veri e propri gioielli da indossare.

Un brand che rappresenta l’eccellenza del Made in Italy e che fino ad oggi si poteva acquistare esclusivamente tramite lo shop on-line.

Il nuovo negozio ha aperto l'8 dicembre presso il Centro Leonardo di Quinto di Treviso (a fianco al BHR Hotel), una location scelta dalla stessa Monica per offrire alle proprie clienti la possibilità di usufruire di uno spazio multiservizi: «Con Lefim Gruppo Basso ho un rapporto consolidato da anni – prosegue Monica Mastella - essendo il mio laboratorio già all'interno del complesso, un business park ben progettato, sia dal punto di vista architettonico che funzionale. Un contesto moderno ed elegante al tempo stesso, in cui il mio negozio si inserirà alla perfezione, offrendo alle mie clienti anche una serie di servizi nient'affatto secondari, come un comodo parcheggio, bar e diverse possibilità di ristorazione».

Un bel segnale di fiducia nel futuro, che sottolinea la lungimiranza dell’imprenditrice: «La mia è una scelta consapevole e ben ponderata – conclude Monica - che fa parte di un progetto imprenditoriale più complesso. Ma è anche un modo per rimettere al centro il valore della socialità e delle relazioni personali. Credo sia questo ciò di cui ora abbiamo più bisogno».