Monitoraggio Covid al Cerletti: tutti negativi i primi 72 tamponi eseguiti

Nell’ambito del Piano di monitoraggio per la circolazione del Covid-19 nelle scuole primarie e secondarie del Veneto, ieri mattina al Cerletti di Conegliano sono stati distribuiti i primi 132 kit di tamponi salivari da somministrare agli studenti durante le lezioni scolastiche. Nello specifico, l'indirizzo di Enologia di Conegliano fa parte di un primo nucleo di scuole che vedrà coinvolti complessivamente a livello regionale, nell’arco di alcune settimane, 11.625 studenti (che saranno testati ogni 15 giorni) distribuiti in 72 istituti sparsi in 7 province che saranno di volta in volta individuati dall’Ufficio scolastico regionale dopo un confronto con i dirigenti scolastici. Gli istituiti coinvolti, denominati "scuole sentinella", comprendono, per quanto concerne il territorio dell’Ulss 2, anche l'Istituto Giorgi-Fermi e alcune scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado di Conegliano (IC1 e IC2). Il piano consentirà di monitorare la circolazione del virus sul territorio ed intervenire tempestivamente in caso di focolai, con l’obiettivo prioritario, come ha sottolineato il presidente Zaia, di tenere le scuole aperte. Il test, nel dettaglio, verrà effettuato in modalità fai da te (solo se con consenso firmato a monte) e successivamente depositato dagli studenti in un box sigillato predisposto dall’Ulss 2 all’interno della scuola. Il personale del Servizio di prevenzione provvederà poi al ritiro del box che sarà consegnato al laboratorio di Microbiologia che entro 24 ore comunicherà il referto.

Guardando ai risultati dei primi test a cui si sono sottoposti gli studenti del Cerletti ieri mattina, l'Ulss 2 ha oggi pomeriggio comunicato che su 92 test effettuati nessun positivo è stato fortunatamente rintracciato (in realtà solo 72 test sono risultati validi ai fini della ricerca in quanto 20 non sono stati processabili in quanto la loro raccolta non era stata effettuata correttamente). Per quanto attiene il resto degli istituti monitorati nella Marca, invece, nella giornata odierna sono stati presi nove nuovi provvedimenti di monitoraggio, portando 5 classi in quarantena così come due gruppi di ragazzi attinenti ai centri estivi. Inoltre, al momento figurano ancora in monitoraggio ulteriori 12 classi ed un altro gruppo di un centro estivo.