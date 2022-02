Monovolume finisce nella nuova piazza pedonale: caccia all'automobilista

Una monovolume nella nuova piazza pedonale di Valdobbiadene: questa la scena che alcuni testimoni si sono trovati davanti mercoledì sera, 16 febbraio. L'auto era finita in Piazza Marconi probabilmente per errore ma il video dell'accaduto ha fatto in poche ore il giro dei gruppi social della zona.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il Comune di Valdobbiadene, informato dell'accaduto, si è messo ad analizzare i filmati delle videocamere di sorveglianza per provare a identificare l'automobilista alla guida del veicolo. L'auto è entrata in Piazza Marconi da Viale Mazzini viaggiando a velocità moderata. Per fortuna a quell'ora nessun passante si trovava nelle vicinanze. Non è la prima volta che la nuova viabilità in centro a Valdobbiadene induce gli automobilisti in errore: dieci giorni fa era toccato all'auto di una donna finire nella nuova area pedonale.