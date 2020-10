Nuovi cardinali nominati dal Papa: c'è anche l'Arcivescovo di Asolo

Campane a festa domenica 25 ottobre nella diocesi di Treviso per la nomina a Cardinale di monsignor Silvano Maria Tomasi, arcivescovo di Asolo. La notizia è stata data in diretta da Papa Francesco che, al termine dell'Angelus, ha annunciato la convocazione di un nuovo concistoro con la nomina di ben 13 nuovi cardinali. Tra questi c'era anche il nome di monsignor Tomasi.

Originario della frazione di Casoni di Mussolente, nel Vicentino, monsignor Tomasi ha compiuto 80 anni il 12 ottobre. Dopo gli studi in Italia frequenta i corsi di teologia a New York; conseguendo una laurea in Scienze sociali e un dottorato in Sociologia presso la Fordham University. Il 31 maggio 1965 è ordinato presbitero per la Congregazione dei Missionari di San Carlo dal vescovo ausiliare di New York, Joseph Maria Pernicone. Rientrato in Italia viene nominato segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, nel 1989. Il 10 giugno 2003 papa Giovanni Paolo II lo nomina osservatore permanente della Santa Sede presso le Ufficio delle Nazioni Unite ed Istituzioni specializzate a Ginevra e l'Organizzazione mondiale del commercio. Dal 2011 è anche rappresentante della Santa Sede presso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni; nel corso dello stesso anno esprime preoccupazione per gli attacchi nei confronti di chi non sostiene l'attività sessuale fra persone dello stesso sesso. Il 13 febbraio 2016 gli succede negli incarichi l'arcivescovo Ivan Jurkovič; dal medesimo anno ricopre l'incarico di segretario delegato del Pontificio consiglio della giustizia e della pace. La nomina a Cardinale arriverà il prossimo 28 novembre nel Concistoro indetto da Papa Francesco.