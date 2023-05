Montebelluna, in oltre 500 per il nuovo Centro di medicina

Da lunedì 29 maggio Centro di medicina Montebelluna sarà effettivo nella nuova sede di via Biagi 2 (vicino allo Stadio). Il trasferimento dopo 10 anni dalla sede di via Cima Mandria (Villa Rinaldi). Al suo interno una risonanza magnetica ad alto campo con intelligenza artificiale, l’unica nel bacino che va da Castelfranco al Piave. Nelle prossime settimane le verifiche dalla Regione del Veneto per l’accreditamento per un Servizio fondamentale per il territorio.

Alla cerimonia di inaugurazione tenutasi questa mattina oltre 50 le associazioni presenti, ben un centinaio di medici ma soprattutto oltre 500 montebellunesi. A cominciare dal sindaco Adalberto Bordin che salito sul palco si è complimentato per la qualità della nuova struttura e dei servizi che erogherà ai cittadini. Dopo di lui sul palco l’onorevole Marina Marchetto Aliprandi, che ha sostenuto l’importanza dei finanziamenti pubblici alla sanità pubblica ma anche il ruolo integrativo della sanità privata, soprattutto a fronte degli investimenti realizzati da Centro di medicina. Dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un messaggio a firma del Ministro Adolfo Urso : «I Centri di medicina diffusi in gran parte del Nord offrono tecnologie di ultima generazione, personale altamente qualificata, ampiezza ed efficienza dei servizi così da soddisfare le esigenze di ogni tipo di paziente. Vi auguro buon lavoro sicuro che attraverso la qualità che caratterizza le vostre strutture avvierete un latro polo vicino ad una cittadinanza sempre più attenta alle tematiche del benessere e della salute».



La nuova clinica ambulatoriale inaugurata questa mattina si sviluppa su 2500 metri quadrati, sarà di riferimento per l’ Asolano-Castellana-Montebellunese, un’area di oltre 400 chilometri quadrati, per un totale di 166.313 abitanti. «I pazienti ci chiedono sempre più una medicina di precisione e quindi tecnologie all’avanguardia ed evolute. Inoltre comfort nell’effettuazione degli esami oltre a prestazioni il più possibile vicine a casa. Ne è dimostrazione il fatto che la spesa privatistica annua per la salute cresce del 5% e del 15% se pensiamo alla diagnostica per immagini.– ha detto Vincenzo Papes, AD Centro di Medicina – La sanità privata sta avendo un ruolo sempre più rilevante nel rispondere al bisogno di salute di una popolazione più anziana, con sempre più persone che necessitano di cure specialistiche e di risposte in tempi celeri. Per noi è fondamentale poter collaborare con la sanità pubblica per garantire servizi sanitari di interesse collettivo».

La nuova Radiologia ha al suo interno oltre alla RM ad alto campo anche il Tavolo radiologico telecomandato, il Mammografo digitale 3D con tomosintesi e la TAC dentale Cone Beam. Tra i servizi che dà al territorio, oltre alla Radiologia, un Poliambulatorio specialistico con 33 ambulatori disponibili e 120 specialisti in 50 branche mediche, il Servizio analisi di laboratorio collegato con il Laboratorio analisi regionale del Gruppo (che si trova a Conegliano), la Fisioterapia e Riabilitazione, il Servizio di Ecografia internistica, la Medicina del lavoro, la Medicina dello sport e l’ambulatorio chirurgico per gli interventi di routines.

Grazie all’inserimento del network, la Radiologia diventerà il 19 esimo punto di una rete che collega altrettante strutture in 4 Regioni (Veneto, FVG, Lombardia ed Emilia Romagna), supportata da oltre 77 medici e tecnici radiologi, dotata di diagnostica con intelligenza artificiale e refertazione e repository in cloud. Alla dottoressa Elisa Mosconi, radiologa, il compito di chiarire i benefici della intelligenza artificiale: «La nuova apparecchiatura ad alto campo arrivata dagli States, si distingue per l’altissima risoluzione delle immagini grazie ai gradienti molto veloci e potenti – ha detto intervenendo dal palco - i tempi di scansione ridotti e la silenziosità, oltre al comfort anche per pazienti obesi».

Madrina dell’evento Giorgia Lazzaroni, damigella del 32esimo palio del Vecchio Mercato, che arrivata in sella al carro storico spinto dai contradaioli della Contrada di Guarda La Canora, è salita sul palco e insieme alle autorità ha tagliato il nastro.