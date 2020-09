Educatrice del nido comunale positiva al Covid 19: al via i tamponi

L’amministrazione comunale di Montebelluna ha comunicato che una educatrice della del nido comunale è risultata positiva al Covid-19. La persona in oggetto aveva partecipato ad una festa privata e dopo tre giorni ha cominciato a presentare i sintomi della malattia da Covid-19 ed è risultata positiva al tampone. Il Comune ha provveduto ad avvisare il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 2 che comporta i controlli di tutte le persone con cui è avvenuto il contatto all’interno della scuola, sia insegnanti che personale non docente.

Commenta il sindaco, Marzio Favero: «Auguro all’educatrice di potersi ristabilire il prima possibile ma la cosa preoccupa in vista della ripresa delle attività scolastiche prevista per il 14 settembre. Purtroppo, al di là del caso patologico dei negazionisti, la realtà è che il virus è ancora tra i noi e quindi le misure di sicurezza interpersonali devono essere manutenute: mascherine, distanza interpersonale, igienizzante per le mani e ancora questo non basta. Bisogna ricordare che anche in contesti che sembrano domestici e sicuri c’è il rischio di contrarre il virus. L’Ulss provvederà a sottoporre a tampone a tutte le persone che sono venuti a contatto in modo da avere la certezza di poter ripartire in sicurezza ma quanto è accaduto deve far riflettere sul fatto che è sbagliato abbassare la guardia».

A Treviso positiva una bambina di tre anni

Nel Distretto Treviso è stata registrata la positività di una bambina di tre anni, testata nell’ambito dell’indagine epidemiologica sulla maestra, positiva, di un corso di inglese che la piccola frequentava in una struttura privata. La bambina è, ad oggi, asintomatica. Altri due bambini che frequentavano il corso di inglese con lei, sottoposti a tampone, sono risultati negativi.

Test al personale scolastico: 279 positivi

Sono stati 11.124 i test sierologici effettuati finora sul personale scolastico della Marca, con un totale di 279 positività (da confermare con il tampone “classico”). 4.290 sono state le persone che, per l’effettuazione dello screening, si sono rivolte al proprio medico di famiglia, mentre 6.834 (pari al 61,43% del totale) hanno invece fatto riferimento ai sei punti di screening ad accesso diretto attivati dall’Ulss 2 a livello territoriale. I punti ad accesso diretto, attivati a Treviso (Ospedale e Madonnina), Conegliano, Oderzo, Castelfranco e Vittorio Veneto, sono stati attivi fino a domenica 06 settembre. Il personale che non ha potuto finora sottoporsi al test può rivolgersi al proprio medico di medicina generale: in alternativa l’Ulss 2 ha organizzato le seguenti giornate di “recupero”, sempre ad accesso libero:

Giovedì 10 settembre, dalle 14 alle 18, a Castelfranco (Centro Prelievi Ospedale) e a Conegliano (Distretto di via Galvani)

Venerdì 11 settembre, dalle 14 alle 18, a Treviso al Dipartimento di Prevenzione (Madonnina).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il personale scolastico potrà decidere di sottoporsi al “test pungidito” nella sede che preferisce, indipendentemente dalla residenza.