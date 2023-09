Malore per un rigurgito, non ce l'ha fatta la bimba di quattro anni

E' stata allattata nel pomeriggio e messa in culla dalla sua mamma. Quando questa è tornata a controllare come stesse la piccola l'ha trovata priva di sensi, inerme: non respirava ed era quasi cianotica. Minuti di autentico terrore quelli che si sono vissuti ieri sera, sabato 16 settembre, in un'abitazione di Guarda a Montebelluna. La madre della piccola ha subito lanciato l'allarme al 118 e nel frattempo un residente della zona, attirato dalle urla della donna, è intervenuto per avviare le pratiche di rianimazione. In un terreno non distante dalla zona residenziale in cui vive la famiglia della bambina è atterrato l'elicottero del Suem. Poco prima, a sirene spiegate, erano arrivate automedica e ambulanza: medico e infermieri hanno prestato le prime cure alla bimba, rimasta quasi certamente soffocata da un rigurgito, proseguendo nei tentativi di far ripartire il suo cuoricino. In elicottero la piccina ha quindi raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni purtroppo, fin da subito gravissime, non sono migliorate e poco dopo il ricovero ne è stato constatato il decesso. Nella mattinata di oggi, 17 settembre, il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, avvertito dalla notizia ha chiesto e ottenuto fosse osservato un minuto di silenzio prima della partenza della "Corsa in rosa".