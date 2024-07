Arriva solo uno dei pullman richiesti, beffa per i ragazzi in partenza per il campo scuola

Aspettavano due pullman, ne è arrivato solo uno. La beffa, perché solo così si può definire, si è concretizzata domenica mattina, 14 luglio, davanti alla stazione dei treni di Montebelluna. La parrocchia di San Gaetano aveva organizzato un campo scuola dal 14 al 21 luglio a Calalzo di Cadore per un centinaio di ragazzi dalla quarta elementare alla seconda superiore. Per il trasporto (solo andata) gli organizzatori si erano rivolti alle ferrovie dello Stato, un servizio di cui si erano serviti anche nel 2023. Fino a qui tutto bene.

Dopo una serie di mail con “Veneto Ufficio Gruppi” di FSI cominciate il 5 giugno scorso e concluse il 27 giugno, è arrivata la conferma scritta per il trasporto di 100 persone (tra ragazzi e accompagnatori) dalla stazione di Montebelluna alla stazione di Calalzo di Cadore per il 14 luglio alle ore 8.10; servizio offerto tramite Bus sostitutivi a causa dei lavori sulla ferrovia nella tratta interessata. Acquistati quindi i biglietti il 2 luglio, i ragazzi con i loro genitori e gli accompagnatori si sono presentati in stazione: era presente una corriera e quindi una quarantina di ragazzi sono saliti (poiché c’erano degli altri viaggiatori).

Il secondo autobus per far salire gli altri 60 ragazzi non è mai arrivato. Nonostante i biglietti fossero stati pagati in anticipo. E qui entra in “scena” la doppia beffa. Sia gli accompagnatori che i genitori, non vedendo alcun mezzo di trasporto, si sono rivolti all’unico interlocutore presente in stazione che subito si è messa in contatto con la “centrale operativa” la quale confermava la presenza del bus, che di fatto non si è mai visto. Il resto lo spiega Oscar Savietto uno degli organizzatori del “Gruppo Campi estivi” della parrocchia di San Gaetano: «Non ci sono state proposte alternative ragionevoli, per cui grazie alla disponibilità di molti genitori, abbiamo diviso i ragazzi tra una quindicina di auto ed ognuna di queste si è fatta sui 200 chilometri tra andata e ritorno per Calalzo, con conseguenti costi di carburante».

Savietto prosegue: «Il disagio è stato notevole, per primo l’impossibilità di comunicare con FSI. Quello che lascia un po' di sconcerto è che non c’è stata alcuna comunicazione, attenzione e professionalità del servizio, nonostante nelle varie mail avessimo specificato che la maggior parte dei viaggiatori fosse minorenne». In questi giorni gli organizzatori della parrocchia stanno chiedendo il rimborso del biglietto visto che il servizio non è stato effettuato.

Una curiosità: nel 2022 le Ferrovie giapponesi hanno totalizzato un ritardo durante tutto l’anno di otto minuti! In Veneto e nel resto del Paese invece sono sempre purtroppo attivi i comitati dei pendolari beffati continuamente da ritardi delle corse, cancellazione improvvisa di corse e informazioni inesistenti.