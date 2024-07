Montebelluna Calcio, appello alle aziende: «A rischio la stagione in Serie D»

Dopo l'improvvisa scomparsa del presidente Alberto Catania, la proprietà ha dovuto rivedere il futuro del Montebelluna Calcio. La corsa contro il tempo per trovare persone disponibili a entrare nella gestione della prima squadra, messa in atto subito dopo la conclusione del campionato con il raggiungimento di una più che meritata salvezza, non ha ancora portato risultati utili alla causa. Dopo 105 anni di storia, il rischio di non iscrivere lo storico club al campionato è più che reale.

Per questo motivo il sindaco Adalberto Bordin ha inviato un accorato appello alle aziende montebellunesi per sostenere il Montebelluna Calcio e il futuro della prima squadra. Una pec a tutte le associazioni di categoria è stata inviata dal primo cittadino per scongiurare la mancata iscrizione alla Serie D della prima squadra. «Come già successo nel 2019, quando mi interessai personalmente e a livello professionale del Montebelluna Calcio occupandomi anche del coinvolgimento di Alberto Catania che poi ne diventò presidente, anche in questo caso ho ritenuto doveroso attivarmi sia in quanto cittadino, che come sindaco di una città che si è sempre distinta per lo sport, ed il calcio in particolare. Ormai da settimane - conclude Bordin - oltre a essere in stretto contatto con i tifosi, insieme all’assessore allo Sport, Andrea Marin, sto portando avanti anche delle interlocuzioni con alcune realtà imprenditoriali per valutare il possibile interesse a sostenere la società. Sono in contatto anche con Giovanni Catania, figlio del presidente scomparso, proprio con l’obiettivo di cercare una soluzione condivisibile nel più breve tempo possibile» conclude il sindaco di Montebelluna.