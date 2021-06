Montebelluna, 300mila euro in edilizia sportiva dall'avanzo di bilancio

E’ dedicato in buona parte all’edilizia scolastica l’avanzo disponibile la cui destinazione è stata approvata ieri sera in consiglio comunale. Tra le voci dell’avanzo spicca infatti quella rivolta alla manutenzione straordinaria del campo sportivo di San Gaetano che sarà sottoposto ad un intervento per il miglioramento degli spogliatoi e delle tribune. Si tratta di un intervento atteso, concordato con il San Gaetano calcio che gestisce gli impianti sportivi della frazione. A questo si aggiunge anche la scelta di finanziare il progetto di fattibilità per il rifacimento del campo da calcio in sintetico accanto allo stadio di Via Biagi, in questo caso gestito dal Montebelluna Calcio e l’impianto di illuminazione.

Spiega il primo cittadino, Elzo Severin: «In questi anni l’amministrazione ha investito nella riqualificazione del patrimonio edilizio sportivo con una serie di interventi generalizzati e puntuali destinati a valorizzare le strutture a disposizione delle associazioni sportive montebellunesi. Questi prossimi due interventi vanno nella stessa direzione e, ancora una volta, nascono dalla sinergia con le associazioni sportive locali che hanno il merito di offrire opportunità di svago e movimento a migliaia di persone». Conclude l’assessore allo sport, Elisa Gobbo: «Si tratta di due interventi attesi. Il primo, in particolare, avvia il percorso per la richiesta di idoneità all'omologazione al Coni. La manutenzione straordinaria delle tribune e degli spogliatoi rappresenta infatti il primo passo verso la sistemazione della struttura. In questo modo gli investimenti per i campi da calcio montebellunesi salgono ad oltre 1 milione di euro: 500mila sono quelli spesi per il rifacimento della pista di atletica e 300mila euro quelli investiti nel campo sportivo di Busta dove sono stati realizzati nuovi spogliatoi, adeguate delle strutture, rifatta parte della recinzione con un investimento totale erogato dalla Società Montenuoto e il Comune di 300mila euro».