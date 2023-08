Villa Pisani in ristrutturazione: la banda cittadina trasloca all'ex asilo

Partiranno a breve i lavori per la sistemazione dei locali della parrocchia di Busta che si è resa disponibile ad ospitare la banda musicale Città di Montebelluna nell’ex asilo che, con il prossimo avvio dei lavori in Villa Pisani dove attualmente ha la propria sede, si è trovata nella condizione di trovare una nuova soluzione.

Soluzione che, appunto, è stata individuata tempestivamente, grazie al dialogo con Don Loris Fregona, parroco di Busta. La banda musicale Città di Montebelluna una delle realtà locali più longeve ed attive del Comune di Montebelluna, insieme al Gruppo Majorettes - alla fine del 2022 aveva sottoscritto con il Comune una convenzione con cui veniva garantito l’utilizzo gratuito di spazi adeguati per lo svolgimento delle proprie attività nei locali individuati presso il complesso di Villa Correr Pisani. Ma, poiché, come è noto, l’ala ovest di Villa Correr Pisani sarà a breve oggetto di restauro grazie ai fondi del Pnrr, si è reso necessario lo spostamento in via provvisoria della sede della Banda in un’altra struttura. Perciò a partire dal prossimo 18 settembre, la banda avrà la propria sede nell’ex asilo di Busta, grazie al contratto di comodato sottoscritto tra la Parrocchia di Busta ed il Comune. Contratto che prevede l’uso gratuito da parte della banda per tre anni, con possibilità di proroga di ulteriori due anni, in caso di assenso da parte del Comune prima della naturale scadenza del contratto. Per consentire l’adeguata fruibilità degli spazi, il Comune si darà carico delle spese di manutenzione versando un contributo di 24mila euro alla Parrocchia che materialmente eseguirà gli interventi.

Il commento

Il sindaco Adalberto Bordin conclude: «Non posso che ringraziare don Loris per la grandissima disponibilità che ci ha dimostrato nel voler assieme raggiungere un accordo che potesse permettere alla Banda di avere una propria sede nel tempo necessario per ristrutturare l’ala ovest di Villa Pisani i cui lavori inizieranno con l’inizio del prossimo anno. Similmente, esprimo il mio ringraziamento alla Banda che, oltre ad essere spesso partner dell’amministrazione comunale nei momenti istituzionali con il suo prezioso contributo in termini di intrattenimento qualificato, con spirito di apertura, riconoscendo le esigenze dell’amministrazione, ha accolto la proposta di trasferirsi temporaneamente a Busta: un ottimo risultato che testimonia la lungimiranza e lo spirito di collaborazione della nostra comunità».