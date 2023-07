Rischia di morire annegato nel canale Brentella, salvato da un passante

Stava andando al lavoro con il suo monopattino elettrico ma lungo il tragitto si è reso protagonista, suo malgrado, di un gesto eroico salvando la vita ad un uomo di circa 50 anni che stava annaspando nelle acque del canale Brentella, rischiando di annegare. L'episodio è avvenuto venerdì scorso, attorno alle 13.30, a Montebelluna, lungo via Santa Caterina da Siena. Protagonista del fatto un operaio di 48 anni, dipendente di un'azienda che si occupa di lavorazione di materie plastiche e che ha sede in zona industriale a Montebelluna. «Solitamente non faccio mai quella strada, è stata davvero una fatalità» ci racconta emozionato «stavo passando con il monopattino nella zona dell'ospedale vecchio quando ho visto una persona in acqua e rischiava di annegare, era a 50 metri dalle bocche della centrale e la corrente lo stava trascinando via». Il 48enne non ha perso nepppure un istante. «Per riuscire ad avvicinarmi c'era da entrare in una proprietà privata, ho suonato il campanello ad una signora a cui ho spiegato subito cosa stava succedendo e lei intanto ha chiamato il 118 e i carabinieri» ha spiegato «io mi sono avvicinato a lui e sono riuscito a prendergli il braccio e tenerlo, mentre con l'altro braccio mi tenevo ad un albero. Purtroppo facendo ciò la spalla mi è andata fuori». Dopo alcuni minuti è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e due militari sono riusciti a completare il salvataggio. Sia il 48enne, con la spalla ferita, che l'uomo tirato a riva sono stati trasportati in ospedale a Montebelluna.