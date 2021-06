Estate di cantieri a Montebelluna: come cambia la viabilità

Sarà un inizio estate all’insegna dei cantieri in città, quella a Montebelluna. Diverse le aree interessate nei prossimi giorni: quella in via Garibaldi, nella rotatoria tra via Monte Grappa e via Ospedale, nel viale della Stazione e nel parcheggio di via Risorgimento, in via Lauretana ed in via Feltrina nord, il tratto di rotatoria tra Via Roma e Via Galilei e, infine, via Santa Caterina da Siena.

Si comincia sabato 12 giugno con i lavori di manutenzione stradale in centro: la manutenzione di una caditoia e di una cordonata stradale in Corso Mazzini e la manutenzione della corona circolatoria della rotonda tra Via Monte Grappa e Via Ospedale. Per consentire lo svolgimento dei lavori, sabato, dalle 7 alle 19 sono previste queste modifiche alla viabilità: vietato il transito sulla corsia nord-ovest di via Garibaldi di fronte al civico 120 (i veicoli provenienti da Via A. Serena saranno deviati sulla corsia sinistra, di Via Garibaldi per immettersi sul Corso Mazzini, sulla corsia sud a senso unico) ed è ristretta la corsia di marcia sull’anello della rotatoria tra via Monte Grappa e via ospedale, con traslazione del traffico all’esterno della corona centrale.

Un secondo cantiere sarà quello che interessa l’area della stazione dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario. Nello specifico, l’intervento previsto le prossime settimane serve a completare i diaframmi di contenimento della rampa di accesso al sottopasso, per cui è necessario interrompere il transito veicolare sul Viale della Stazione, nel tratto compreso dall’accesso del parcheggio di Via Risorgimento alla rotatoria di Piazza IV Novembre. Dal 14 giugno al 13 luglio sospeso il transito veicolare e pedonale nel tratto di viale Della Stazione compreso dalla rotatoria di Piazza IV Novembre all’accesso del parcheggio di via Risorgimento; è istituito il senso unico alternato nel parcheggio di via Risorgimento, nel tratto terminale verso il viale della stazione (ultimi 40 metri); su tale tratto la viabilità è regolamentata a senso unico alternato, con precedenza ai veicoli con ingresso dal parcheggio di Via Risorgimento rispetto ai veicoli uscenti dal viale Della Stazione. Verranno eliminati 13 parcheggi nella parte terminale del parcheggio di via Risorgimento verso il Viale della Stazione, ad ovest del civ. 9 di via Risorgimento ed uno stallo di sosta in viale della stazione di fronte al civico numero 6.

Inoltre, nell’ambito dei lavori per conto di Rfi i lavori relativi al rinnovo e risanamento della massicciata sulla linea Montebelluna-Feltre dal 14 al 30 giugno sarà sospeso il transito veicolare in via Lauretana ed in via Feltrina nord, in corrispondenza dei due passaggi a livello. La deviazione dei mezzi percorrenti la SR 348 provenienza Feltre – direzione Treviso avverrà mantenendo il flusso di marcia sulla SR 348, alla rotatoria cosiddetta “Crozzole” al km. 18+400 il flusso sarà deviazione su Via Feltrina Sud - direzione Biadene. Viceversa, i veicoli provenienti dalla SP 02 provenienza Crocetta - direzione Biadene manterranno il flusso sulla SP02, attraverseranno il centro abitato di Biadene e saranno deviati sulla SR 348 Feltrina al km 18+400 in direzione nord. Infine, il cantiere dei lavori di messa in sicurezza e miglioramento del tratto di rotatoria tra Via Roma e Via Galilei. In questo caso sono previste due fasi: la prima fase corrispondente con i lavori di demolizione del fabbricato sito - al civ. 3 di Via Galilei, la seconda fase corrispondente con i lavori di costruzione delle opere stradali di allargamento della rotatoria. Queste le modifiche previste per la prima fase, in programma dalle ore 13.30 del 16 giugno alle ore 19.00 del 22 giugno: è sospesa la circolazione viaria sul tratto di via Galilei, dall’intersezione con Via Marco Polo alla rotatoria di via Bergamo-via Roma.

La seconda fase è in programma dalle ore 19 del 22 giugno fino al 13 luglio compreso: vietata l’uscita su Via Galilei dalla rotatoria tra via Bergamo, via Sansovino e via Roma. Senso unico in direzione est-ovest sul tratto di via Galilei, dall’intersezione con via Marco Polo alla rotonda di Via Bergamo, via Roma e via Sansovino. Infine è imminente anche la partenza del tratto di via Santa Caterina da Siena per lavori di scavo con sostituzione della linea gas. Per circa tre mesi, fino ai primi di settembre, sarà istituito il senso unico con direzione est-ovest ed il divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Caterina da Siena, sul tratto compreso tra il civico 26 e la rotatoria con via Ospedale o per Il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.