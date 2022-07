Inaugurato il centro direzionale della Cantina Montelliana e Dei Colli Asolani

Il Presidente della Regione Veneto ha inaugurato oggi pomeriggio, a Montebelluna, l’edificio direzionale della Cantina Montelliana e Dei Colli Asolani, una cooperativa storica del territorio che conta circa 400 viticoltori associati e 650 ettari di superficie vitata. «Questi consorzi esprimono la voglia di crescere e progredire e sono l’esempio di come l’intero sistema vitivinicolo sappia resistere alle difficoltà legate al momento socio-economico che stiamo vivendo – ha detto il Presidente - Oggi, più che mai, è necessario che specialmente il dialogo tra le due Docg e la Doc si rafforzi. Combattersi non fa bene a nessuno e, anzi, rischia di mettere in crisi un prodotto emblema del Veneto come il nostro Prosecco. E quando si parla di Prosecco, le tre denominazioni sono dei veri gioielli del nostro territorio».

Il Governatore ha posto, poi, l’accento sulle importanti caratteristiche di una cantina «nata nel 1957, che è via via cresciuta fino a divenire un punto di riferimento della viticoltura trevigiana e veneta, con 16 milioni di bottiglie prodotte all’anno, buona parte delle quali esportate in tutto il mondo, in particolare nel mercato europeo e asiatico». Un pensiero, il Presidente lo ha rivolto anche ai conferitori, «vera forza della Cantina Montelliana, il cui successo sta nelle loro storie, nella passione con cui affrontano il lavoro ogni giorno. Una passione che risiede nel loro sapere, tramandato di generazione in generazione e nell’amore per una terra che conoscono da sempre e per i frutti che sa donare».

La Cantina Montelliana è profondamente radicata nel territorio ed è considerata tra i migliori produttori di Prosecco del Trevigiano. Il suo punto vendita, rinnovato nel 2018, è il punto di riferimento per l’acquisto di vino di qualità, non solo per la clientela locale, ma anche per i soci e per i numerosi turisti che ogni anno visitano la terra del Prosecco.