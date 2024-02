Carnevale a Montebelluna: in mostra i costumi del maestro Franco Zanatta

Passione, precisione e tanta, tanta, tantissima pazienza. Sono queste le qualità che Franco Zanatta ha saputo esprimere attraverso le sue eccezionali creazioni artistiche: costumi di Carnevale creati rigorosamente a mano con molte, moltissime ore di lavoro.

Una collezione di decine di costumi, cinque dei quali, in questo periodo, sono stati esposti in alcune sedi comunali e quindi accessibili al pubblico. Montebellunese doc, classe 1942, sarto da sempre, Zanatta coltiva questo interesse ormai da mezzo secolo, da quando con i due figli piccoli, aveva iniziato a confezionare i loro costumi di Carnevale, coordinati per tutta la famiglia. Da allora le sue mani non si sono più fermate. La passione lo ha portato negli anni a infilare perline e cucire paillettes per realizzare circa un centinaio di costumi, portati in tantissime sfilate di tutto il Veneto (Venezia in primis) con riconoscimenti importanti ottenuti in molti concorsi: da Abano, a Jesolo, a San Stino di Livenza, a Bibione. La sua collezione, così nutrita che l’autore quasi non ricorda il numero preciso di pezzi, è oggi custodita in vari luoghi, dato il grande ingombro dei costumi e, per tutto il periodo di Carnevale, l’amministrazione ha voluto ospitare 5 maschere collocate rispettivamente in Municipio (due costumi di “Passione andalusa”; al Meve: Farfalla e Pansè; in biblioteca: Fuoco).

Il commento del sindaco

Adalberto Bordin, primo cittadino di Montebelluna, conclude: «Ringrazio Franco Zanatta per la grande disponibilità, per il suo estro e la sua arte nel confezionare dei costumi di Carnevale incredibili. Zanatta con il suo lavoro e la sua passione, è l’esempio di chi silenziosamente coltiva un interesse con il solo scopo di divertirsi e completarsi. E la cosa bella è che, grazie a questa collaborazione con l’amministrazione, curata in particolare dal consigliere Daniele Pincin che ringrazio, ora alcune delle sue creazioni possono essere ammirate negli spazi comunali nell’ambito di un’edizione di Carnevale in città davvero speciale».