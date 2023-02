Carnevale a Montebelluna, svelate le modifiche al traffico

Domenica 12 febbraio la sfilata dei carri mascherati porterà il Carnevale in centro a Montebelluna con inizio alle ore 14.30. L'evento, organizzato dalla Pro Loco, gode del patrocinio del Comune di Montebelluna.

Il percorso

La sfilata interesserà il parcheggio della scuola Marconi (di fronte al Duomo), Piazza Monsignor Furlan (piazzale del Duomo), la stradina di collegamento tra via XXX Aprile e via XI Febbraio, Via XXX Aprile, Corso Mazzini, Via Garibaldi, Piazza Monnet, Piazza Tommaseo, Via Partigiani, nuovo tratto pedonalizzato di Corso Mazzini, Via D. Alighieri fino a via Giorgione, l’intera Piazza Negrelli e vie limitrofe, Piazza Petrarca, Piazza Marconi, Piazza D’Annunzio, via L. Serena, il Sedese e vie limitrofe. Nel weekend è previsto anche il luna park con giostre in piazza Negrelli, Piazza D'Annunzio e piazza Jean Monnet.

Modifiche al traffico

Sabato mattina il mercato agricolo a km 0 sarà spostato dal centro a Largo X Martiri.

Traffico sospeso e sosta vietata con rimozione forzata in piazza Negrelli lato ovest e parcheggi davant l’ex tribunale dal 9 febbraio alle ore 12, a lunedì 13 febbraio.

Sospeso il traffico e vietata la sosta con rimozione forzata in piazza Marconi domenica 12 febbraio dalle 8 alle 19.

Sosta vietata con rimozione anche in Piazza Monsignor Furlan domenica 12 febbraio dalle ore 12.30 alle 19.

Per la sfilata dei carri mascherati domenica 12 febbraio dalle ore 13.30 alle ore 19 è sospeso il traffico veicolare e vietata la sosta con rimozione forzata: nel viale XI febbraio (tratto da via San Pio X x e fino a via XXX Aprile), via Monte Grappa (tratto da incrocio via Ospedale a via XXX Aprile), via XXX Aprile (compreso il tratto dietro il negozio “Sonefly”), corso Mazzini (tratto dall’intersezione con viale Bertolini a via Garibaldi), via g. Garibaldi, piazza Jean Monnet, via Municipio, viale della Vittoria (tratto da via Dalmazia a via Garibaldi), via A. Serena (tratto da piazza Bellona a corso Mazzini), piazza Tommaseo, i parcheggi in via Montello fronte civ. 1 e civ. 3, corso Mazzini tratto da via Pastro a via Partigiani e tratto da incrocio via Silvio Pellico a incrocio via Dante Alighieri, via Silvio Pellico, via Dante Alighieri, piazza Petrarca, piazza Negrelli, via Cavour via Tintoretto via Giorgione, via Tiziano, via Roma, da incrocio con via Tintoretto a incrocio con via Giorgione.