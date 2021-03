Nel centro storico di Castelfranco e Montebelluna arriva l’aspiratore elettrico

Tanti sono i servizi che vengono svolti da Contarina per mantenere strade e piazze pulite: dallo spazzamento meccanizzato, al netturbino di quartiere fino alla pulizia delle caditoie. Nel centro storico di Asolo, Castelfranco, Montebelluna e Treviso è attivo anche un servizio specifico denominato proprio “Mantenimento e decoro del Centro Storico”, che prevede diverse attività: svuotamento dei cestini pubblici presenti nella zona, alcuni vengono svuotati anche ogni giorno, spazzamento manuale di tutte quelle vie dove non è possibile effettuare lo spazzamento meccanizzato; monitoraggio e pulizia di tutte le strade del centro storico.

Questo particolare servizio a Castelfranco e Montebelluna è stato ripianificato con l’utilizzo di una nuova attrezzatura: l’aspiratore elettrico, già in uso a Treviso, che verrà impiegato per la pulizia dei punti più frequentati dei due centri storici, le aree del mercato e i punti turistici. A Castelfranco l’aspiratore elettrico sarà in azione il sabato pomeriggio nelle vie principali del centro storico e lungo tutto l’esterno mura, con particolare attenzione a Piazza Giorgione; mentre a Montebelluna pulirà le piazze principali del centro storico e l’area centrale di Corso Mazzini ogni mercoledì pomeriggio.

Stefano Marcon Sindaco di Castelfranco Veneto commenta l’avvio di questo nuovo servizio: «La fruttuosa collaborazione con Contarina produce ulteriori frutti a favore di una città più vivibile e sostenibile. Ringraziamo l’azienda e il Consiglio di Bacino Priula per essere sempre in prima linea su questi temi».

A lui si unisce il primo cittadino di Montebelluna Elzo Severin che dichiara: «Sappiamo quanto i positivi risultati nella gestione dei rifiuti nella nostra città e nei Comuni limitrofi sia legata all’impegno profuso dai cittadini nel compiere con accuratezza la raccolta differenziata. Nondimeno, la sinergia tra Comuni e Contarina consente di avere risultati altrettanto significativi nel pubblico e soprattutto nel mantenere decorosi i nostri centri storici. L’introduzione del nuovo aspiratore elettrico va in questa direzione, con un plus ulteriore, che è quello di essere un dispositivo ecologico e non inquinante. A Montebelluna lavorerà il mercoledì pomeriggio, proprio dopo lo svolgimento del mercato, quando il centro storico ha più bisogno di una pulizia approfondita».

L’aspiratore elettrico è un apparecchio mobile molto maneggevole che, grazie ad un potente tubo di circa 12 cm di diametro, è capace di aspirare vari tipi di rifiuti: cartacce, pacchetti di sigarette e mozziconi, lattine e bottiglie in vetro, plastica o metallo, escrementi di animali, foglie secche, rifiuti incastrati nelle siepi alberate, residui di potatura, ecc. Date le sue caratteristiche, è il mezzo più adatto per la pulizia di tutte quelle aree dove non è possibile intervenire manualmente o con le consuete spazzatrici. Facile da utilizzare e dotato di un’ampia autonomia che va dalle 12 alle 17 ore, l’aspiratore elettrico garantisce il massimo rispetto dell’ambiente e non rilascia polveri nell’atmosfera.