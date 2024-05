Cede il ciglio stradale: senso unico alternato in via Groppa

Cedimento improvviso a pochi metri dal ciglio stradale di via Groppa, sul lato est, a metà di un tratto in pendenza. Il Comune di Montebelluna ha emesso lunedì 20 maggio un’ordinanza per il restringimento del ciglio stradale con conseguente attivazione del senso unico alternato.

Lo smottamento ha interessato anche una porzione della pavimentazione stradale, con creazione di una crepa a circa 50 centimetri dal ciglio stradale. Gli operai comunali già nel pomeriggio di lunedì si sono recati sul posto per installare l’apposita segnaletica che istituisce senso unico alternato regolamentato a vista sul lato ovest con diritto di precedenza ai veicoli che sono in salita (direzione sr 348 Feltrina – Mercato vecchio), rispetto a quelli che sono in discesa (direzione Mercato vecchio – sr 348 Feltrina). Il maltempo di martedì non favorirà però le condizioni del terreno.

I commenti

Spiega l’assessore ai lavori pubblici: «Purtroppo, a causa delle copiose precipitazioni avvenute in questi giorni, si è verificato un cedimento del ciglio stradale, in un tratto che comunque risulta protetto da guardrail. Vista anche la situazione meteo instabile prevista per le prossime ore, assieme all’Ufficio Viabilità, abbiamo condiviso l’opportunità di intervenire in via preventiva e precauzionale, prevedendo il restringimento di carreggiata a tutela di chi frequenta quel tratto di strada».

Prosegue il sindaco, Adalberto Bordin: «Quello interessato è un tratto di strada fondamentale perché è un importante collegamento tra Mercato Vecchio e la zona di pianura che permette di evitare di passare per il centro di Montebelluna e su quale l’amministrazione ha già investito oltre 300mila per mettere in sicurezza il tratto a monte dove nella primavera del 2020 si era verificata una piccola frana che aveva comportato la chiusura del traffico per più tempo. Lo smottamento verificatesi in questi giorni risulta più circoscritto, ma l’intervento sulla viabilità si rendere necessario per garantire la sicurezza prima di tutto. Da sottolineare, infine, come il restringimento di carreggiata sia finalizzato, non solo alla precauzionale messa in sicurezza del tratto, ma anche a poter procedere con adeguate analisi che ci permettano di comprendere l’entità del cedimento e stabilire come intervenire».