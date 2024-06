Rugolo Auto chiude i battenti: prima officina aperta a metà Ottocento

Montebelluna dice addio ad un pezzo di storia del commercio locale: la concessionaria Auto Rugolo ha chiuso definitivamente i battenti dopo più di un secolo e mezzo di attività. Il fondatore Umberto Rugolo aveva aperto la prima officina per bici e moto del centro storico a metà dell'Ottocento. Partner Fiat dal 1964, la concessionaria aveva avuto la sua prima sede in corso Mazzini prima di trasferirsi vicino al cavalcavia di Boccacavalla e nell'attuale stabilmento di via Montello.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" tra le ragioni della chiusura ci sarebbero gli spazi troppo grandi da gestire e l'aumento delle vendite di auto online che starebbe colpendo il settore. Molte case automobilistiche, come Hyundai che ha di recente siglato un accordo con Amazon, stanno investendo molto sulla vendita online: il cliente può scegliere da casa l'auto che desidera con tutti gli accessori del caso, ricevendola direttamente a casa, evitando il passaggio in concessionaria. Negli anni '80 i concessionari Fiat erano più di 800, oggi meno di 300. Per molte case automobilistiche la rete di vendita in concessionaria è diventata troppo onerosa, da qui la riduzione di moltissimi punti vendita. Auto Rugolo ne ha pagato inevitabilmente le conseguenze: negli spazi del concessionario troverà ora posto il Consorzio Agrario di Belluno Treviso, pronto ad aprire una nuova sede nell'area del Montebellunese. Per i dipendenti e tantissimi clienti di Auto Rugolo la chiusura del concessionario segna invece una vera e propria fine di un'epoca.