Via Cal Trevisana: Veneto Strade autorizza la chiusura della strada

Il Comune l'aveva annunciato nei giorni scorsi: lunedì 26 settembre si è tenuto l’incontro tra l’assessore ai lavori pubblici, i tecnici comunali e quelli di Veneto Strade per definire meglio la soluzione dell’intenso traffico pesante su via Cal Trevisana lamentato dal Comitato civico di Guarda e dai residenti della via.

Il sindaco, Adalberto Bordin interviene sulla questione con queste parole: «Le criticità di via Cal Trevisana, lo ricordo, non emergono oggi, ma risalgono a decine di anni fa quando si decise di rendere la zona area industriale senza preoccuparsi di adeguare la viabilità del luogo. Oggi, inevitabilmente la situazione è critica con camion e camion che percorrono una strada che era di campagna e che risulta sottodimensionata con uno sbocco su via Feltrina molto pericoloso e, purtroppo, teatro anche di molti incidenti, alcuni anche mortali. Per questo, negli incontri avuti coi residenti, abbiamo concordato la chiusura dell’entrata su via Cal Trevisana dalla via Feltrina (ora in senso unico in entrata). La proposta è stata presa in esame dai tecnici di Veneto Strade e già ieri mattina è arrivata l’autorizzazione perciò, tempo di acquistare i guardrail ed installare l’apposita segnaletica e la viabilità sarà modificata prevedendo quindi in futuro l’ingresso su via Cal Trevisana solo attraverso via della Madonnina, più a sud sulla Feltrina».