Cadono calcinacci al cimitero: chiuse le aree vicine all'ingresso

Nei giorni scorsi al cimitero di Montebelluna alcuni calcinacci si sono staccati dal soffitto nell'area dei loculi storici, rispettivamente a destra e sinistra dell'ingresso principale.

Sia i tecnici di Contarina che quelli del Comune sono subito intervenuti su segnalazione dei cittadini, effettuando delle verifiche tecniche per appurare la tenuta dell’intonaco e la stabilità nelle parti danneggiate, a seguito delle quali alcune aree del cimitero sono state chiuse al pubblico. Contarina e l'amministrazione comunale di Montebelluna si stanno già confrontando per effettuare i lavori necessari per il celere ripristino dell’area, con l'obiettivo di riaprire al pubblico il prima possibile e in totale sicurezza.