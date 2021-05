Ciclista trovato a terra, ipotesi malore ma non si esclude il "pirata"

Mistero nel pomeriggio a Montebelluna, in via del Cimitero. Un 65enne è stato trasportato dall'elicottero del Suem 118 al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. Indaga la polizia locale

La polizia locale di Montebelluna è intervenuta oggi intorno alle 15 in via del Cimitero dove era stata segnalata la presenza di un ciclista a terra privo di sensi. L’uomo, un 65enne della zona castellana, è stato trasportato a treviso con l’elisoccorso. Gli agenti della polizia locale stanno raccogliendo tutti gli elementi per comprendere le cause della caduta dell’uomo. Al momento l’ipotesi più accreditata pare essere un malore mentre pare molto meno probabile l’ipotesi dell’investimento da parte di un’auto pirata. Sono anche in corso le verifiche attraverso la visione delle riprese delle telecamere collocate nell’area.