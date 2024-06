Cimitero di Montebelluna centro: al via i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza

Partiranno in questi giorni i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza nel cimitero centrale di Montebelluna: in questo primo stralcio verranno coinvolti in particolare i soffitti nelle ali est e nord-ovest del complesso monumentale. Si tratta di interventi molto attesi: lo stato precario dei portici d'ingresso, dove negli ultimi anni si erano verificati distacchi di intonaco su ampie superfici e alcuni fenomeni di sfondellamento dei solai, aveva già richiesto dei provvedimenti tampone per mettere in sicurezza l’accesso alle sepolture da parte dei visitatori. L’intervento è stato progettato d’accordo con Contarina nell’ambito della Convenzione per i servizi cimiteriali sottoscritta dal Comune con il Consiglio di Bacino Priula.

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: «Grazie a questo intervento, molto atteso, i cittadini potranno visitare i propri cari in un luogo più sicuro e decoroso: i lavori di sistemazione previsti sono infatti finalizzati al restauro, al miglioramento sismico e all’abbattimento delle barriere architettoniche della parte storica del cimitero principale cittadino».

Per consentire l’inizio degli interventi previsti da questo primo stralcio, è stato ultimato in questi giorni il rilievo fotografico di ciascuna sepoltura ricadente nelle aree oggetto di intervento: 105 sepolture lungo l’ala nord-ovest e 264 lungo l’ala est, per un totale di 369 tombe. L’accesso a queste sepolture sarà temporaneamente interdetto fino alla conclusione degli interventi, prevista entro ottobre 2024; per questo motivo, si invitano i concessionari delle tombe e i parenti dei defunti a togliere vasi, fiori, arredi funebri o altri oggetti e ricordi posti presso la tomba del proprio caro, per evitare che vengano danneggiati durante i lavori: ogni cosa potrà essere successivamente riposizionata dalle famiglie al termine degli interventi.

Aggiunge l’assessore al patrimonio, Lucrezia Favaro: «L’intervento è finalizzato a migliorare il decoro e a garantire la sicurezza del cimitero del capoluogo che era stato interessato dal distaccamento di intonaci nella zona dell’ingresso e a cui troviamo ora una soluzione definitiva. Ci auguriamo che l’intervento non crei troppi disagi visto che i lavori non dureranno molto e visto il termine di fine lavori previsto in autunno».