Montebelluna, il Comune mette all'asta 17 veicoli

Il Comune di Montebelluna ha indetto un’Asta Pubblica per la vendita di 17 veicoli in un unico lotto. All'incanto finiranno 2 Scuolabus Iveco del 2001, 2 Scuolabus Iveco Cacciamali 65 C 15 del 2001 e 2002, 2 Scuolabus Iveco Cacciamali 65 C 14 del 2008 e 2010, 1 Scuolabus Iveco Cacciamali 100 E 21 N del 2004, una Fiat Punto del 2006, 3 Fiat Ducato del 1989, 1995 e del 2002, 1 Fiat 79/16 (autocarro) del 1982, 1 Renault Kangoo del 2000, 2 Renault Master del 1998 e 1999 e 2 Motocicli “BMW 650” del 2004 e del 2004.

I veicoli dei lotti sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e di conservazione in cui si trovano (visto e piaciuto nello stato in cui si trova) e sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti, come l'eventuale revisione per gli automezzi, collaudi, messa a norma. Sempre a carico dell’acquirente saranno gli oneri relativi al trasferimento di proprietà per gli autoveicoli.