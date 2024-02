Comunità diurna a Montebelluna, ultimi giorni per la raccolta fondi

Siamo ormai alle battute finali per la raccolta fondi della Cooperativa Kirikù, avviata lo scorso ottobre per l’apertura della nuova Comunità Diurna a Montebelluna. Dopo le importanti iniziative realizzate in autunno, si chiuderà domenica 11 febbraio la campagna dedicata a sostenere i lavori di ristrutturazione della casa che accoglierà, durante il giorno, ragazzi e ragazze tra i 7 e 18 anni provenienti da famiglie in situazioni di momentanea difficoltà, con lo scopo di sostenerli nella realizzazione dei loro progetti di vita. Quasi terminati gli interni e il rifacimento degli impianti, mancano arredi come la cucina e gli infissi esterni.

I lavori

Forti del sostegno ottenuto in questi pochi mesi, i lavori nella palazzina di viale Matteotti a Montebelluna, a pochi passi dal centro, procedono spediti in vista dell’inaugurazione, presumibilmente nell’autunno del 2024. Già realizzate le principali opere murarie, nonché il rifacimento degli impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento: un risultato raggiunto anche grazie a quanto raccolto in occasione della serata gospel con la Bassano Bluespiritual Band dello scorso novembre e il progetto “Delizie di Kirikù” in collaborazione con tre importanti realtà produttive del territorio nel settore enogastronomico: Astoria Wines, Fraccaro Spumadoro e Golose Emozioni. Ma ci sono anche tanti privati cittadini e cittadine che hanno deciso di adottare il progetto e di investire su questo sogno: non solo persone appartenenti alla comunità del montebellunese, come ci si poteva aspettare, ma da tutta la Marca trevigiana. Così come ci sono state donazioni – alcune davvero importantissime – da parte di aziende del territorio, tra cui la Carron Spa di San Zenone, che ha visto fin da subito l’importanza dell’iniziativa. Ora si guarda a nuove realtà che sostengano l’andamento positivo dei lavori: mancano ancora tutti gli arredi interni, alcuni dei quali particolarmente importanti come la cucina e gli spazi condivisi, e infine i lavori da svolgere all’esterno della palazzina – come serramenti e ritinteggiatura. A testimoniare la bontà del progetto c’è l’esempio della Comunità Diurna di Crocetta del Montello, che dal 2007 ad oggi ha accolto quasi 150 bambini e bambine all’interno di una progettualità che cerca di riproporre uno stile di tipo familiare, prevedendo quindi l’accoglienza al rientro da scuola, il momento dei compiti e della merenda e infine la partecipazione alle varie attività sportive, il tutto in compagnia dei propri coetanei. Le sere e i fine settimana, invece, bambini e ragazzi li trascorrono con le rispettive famiglie, perché al centro dell’educazione e crescita dei figli rimane sempre il genitore. La Comunità Diurna infatti, insieme ad altri importanti interventi adottati da Kirikù, da un lato lavorerà per supportare concretamente le famiglie in difficoltà e sostenere i genitori nell’educazione dei figli, dall’altro aiuterà i ragazzi a credere in sé stessi e in un proprio progetto di vita, comprendendo e gestendo meglio le proprie emozioni, ritrovando la fiducia in sé e nella realtà che li circonda, attraverso un confronto quotidiano con l’educatore. Chiunque può contribuire liberamente all’iniziativa con una donazione attraverso bonifico, carta, PayPal e Satispay: tutte le informazioni sulla raccolta fondi si possono trovare sul sito web dedicato.

Il commento

«Grazie al sostegno e alla sensibilità dei membri della nostra comunità, stiamo facendo un gran bel lavoro alla nuova Comunità diurna - conclude il presidente della Cooperativa Kirikù, Mauro Gazzola -. A questo punto dell’opera di ristrutturazione, ci manca particolarmente la possibilità di acquistare arredi confortevoli, vivaci e a misura di ragazzi per gli spazi comuni, ma soprattutto una cucina ampia e accogliente per i pranzi al termine delle lezioni da vivere tutti insieme».